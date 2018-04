FRANCESCO Su Rete 4 il film con Raoul Bova e Amélie Daure oggi | 15 aprile 2018

Papa Papa FRANCESCO e la Rete : le rivelazioni e gli insegnamenti a Chiamate Roma : 2.Non usate servizi streaming illegali per guardare gli Angelus. 3.La Sacra Sindone in vendita su Ebay è un falso. Come? Bergoglio non può avere detto questo? E allora ascoltate il resto sul podcast ...

Addio all'interprete e cantautore FRANCESCO Tono : E' morto a 70 anni Francesco Tono, noto interprete e cantautore bolzanino oltre che stimato collaboratore del giornale "Alto Adige" per la pagina della cultura e spettacoli. Tono aveva un ricco ...

FRANCESCO : “La Rete a volte è fonte di violenza” : Francesco: “La Rete a volte è fonte di violenza” Bergoglio si rivolge anche a siti e social cattolici: “Anche i cristiani possono partecipare a reti di violenza verbale mediante internet e i diversi ambiti o spazi di interscambio digitale. “ Continua a leggere

"Spero che Papa FRANCESCO muoia presto"/ Omelia choc del prete polacco Edward Staniek : "E' lontano da Gesù" : "Spero che Papa Francesco muoia presto": Omelia choc del prete polacco Edward Staniek. "E' lontano da Gesù". Le ultime notizie.

Laudato sì : nasce una rete di comunità per diffondere il messaggio ecologista di papa FRANCESCO e far rinascere Amatrice : Sono passati quasi tre anni dalla pubblicazione dell’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, la «riflessione insieme gioiosa e drammatica» che ha segnato una svolta nella storia della Chiesa non meno che nel pensiero ecologista. «Non c’è ecologia senza giustizia e non ci può essere equità in un ambiente degradato» scriveva allora il pontefice, esponendo in modo potente e chiaro i principi di un’ecologia integrale. Un ...

“Mai dire mai”. Sorpresa FRANCESCO Monte : ha detto proprio così. Il canna-gate e Paola Di Benedetto stavolta non c’entrano. Resterete sorpresi : Avevamo lasciato Francesco Monte stretto nel riserbo più assoluto sulla faccenda canna-gate. Dopo il ritiro spontaneo all’Isola dei Famosi, l’ex naufrago aveva fatto sapere di non essere intenzionato a partecipare a trasmissioni tv per parlare delle accuse di Eva Henger. Su consiglio dei suoi legali, spiegava in un lungo post su Instagram, ha scelto la strada del silenzio, non facendosi mai vedere nemmeno in studio, ...

Vaticano - altro fallimento di Papa FRANCESCO : alla Sacra Rota il prete-giudice è un pedofilo : ... sia alle cause dei fedeli di ogni parte del mondo. Sebbene sia conosciuta soprattutto per i matrimoni annullati, la Sacra Rota è il tribunale ordinario della Santa Sede e i magistrati, detti prelati ...