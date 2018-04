Frana | chiusa la 36 Isolati Madesimo e Campodolcino

Maltempo - Frana sulla Futa : chiusa la strada provinciale 65 : La strada provinciale 65 della Futa, uno dei possibili collegamenti attraverso l’omonimo valico Appenninico tra Bologna e Firenze, e’ stata chiusa nel pomeriggio per “un importante smottamento” in localita’ Livergnano, nel Comune di Pianoro. Ne da’ notizia la Citta’ Metropolitana di Bologna. La frana e’ al km 84 della strada provinciale. Solo domani mattina si valutera’ la possibilita’ ...

Liguria : strada chiusa per Frana - riapre dopo quattro anni : dopo essere stata danneggiata da una frana causata dall’alluvione del 2014, la strada che porta alla frazione Montegrazie, a Imperia, era rimasta chiusa per quasi 4 anni: è stata riaperta questa mattina. La messa in sicurezza è costata 308 mila euro. Terminati i lavori, il Comune ha atteso alcuni giorni prima di riaprirla al transito per monitorare i movimenti della falda dopo le ultime precipitazioni. L'articolo Liguria: strada chiusa per ...

Frana a Frontone (PU) Chiusa la Sp 42 : Il Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino rende noti alcuni aggiornamenti sulla transitabilità strade provinciali (aggiornamento delle ore 10.45 giovedì 22 marzo): Settore Viabilità 3A CATRIA Senso unico alternato lungo la SP 5 Mondaviese per cedimento/Frana di valle nei pressi di S. Ippolito (zona cimitero), sul posto personale della Provincia di Pesaro e […]

Maltempo Genova : Frana a Sori - chiusa la SP per Capreno : A causa di uno smottamento verificatosi ieri sera sopra Sori, nel levante di Genova, è stata chiusa la strada provinciale per Capreno adesso raggiungibile solo passando dalle frazioni di Lago e Canepa. Si segnala anche una frana sulla SP42 della Val Cichero, sul crinale della Valfontanabuona nell’entroterra di Chiavari. L'articolo Maltempo Genova: frana a Sori, chiusa la SP per Capreno sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Basilicata : chiusa per Frana la statale 18 a Maratea : Anas comunica che, a causa di un movimento franoso che ha interessato la carreggiata, la statale 18 ‘Tirrenica Inferiore’ è temporaneamente chiusa al transito nel tratto compreso tra il km 241,520 e il km 242,670, in località Castrocucco, nell’ambito del territorio comunale di Maratea, in provincia di Potenza. Il traffico è temporaneamente deviato sulla rete viaria limitrofa dalle squadre di pronto intervento dell’Anas e dalle Forze ...

Maltempo - Frana nel Bolognese : ancora chiusa la linea ferroviaria Porrettana : ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta (la cosiddetta Porrettana): il Maltempo dei giorni scorsi ha provocato l’innalzamento delle acque del fiume Reno che, in corrispondenza della frana in atto a Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese, ha gravemente danneggiato la scarpata su cui poggia la massicciata che sostiene i binari. Rete ferroviaria italiana (Rfi) sta ...

Frana nel Savonese : chiusa SS1 Aurelia : 20.20 Una grossa Frana si è staccata lungo la via Aurelia a Capo Mele, nel Comune di Laigueglia nel Savonese. Il distacco si è verificato all'altezza della chiesa della Madonna delle Penne, riversandosi sulla carreggiata all'imbocco della galleria paramassi che si trova in quel punto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, con Anas e la polizia municipale di Laigueglia e di Andora. Al momento la ...

Bergeggi : Frana in zona ex Galletto - via De Mari chiusa fino a lunedì : immagine di repertorio Il sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello comunica che a causa di un movimento franoso della parete lato monte proprietà privata e la sospensione forzata dei lavori di messa in ...

Maltempo Ischia : Frana - chiusa la strada a Serrara Fontana : A causa di una frana provocata dalle intense piogge dei giorni scorsi, per motivi precauzionali è stata chiusa al traffico la strada Statale 270, nel comune di Serrara Fontana, sull’isola di Ischia (Napoli). La decisione è stata adottata dal sindaco, dopo avere acquisito la relazione dei vigili del fuoco. L’interruzione si è resa necessaria al km 9.700, all’altezza di “Caso Museo”: secondo i vigili del fuoco, ...