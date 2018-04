Foto e video di Harry Styles a Glasgow in gonna sul palco del Live On Tour | “Volevo

Come recuperare Foto - video e audio WhatsApp cancellati anche dopo mesi : ora è possibile : Ottime notizie per chi vuole recuperare foto, video e audio WhatsApp cancellati per sbaglio nella memoria del telefono, e il tutto anche dopo mesi dalla loro ricezione. Senza clamori, l'applicazione di messaggistica nelle sue ultime versioni Android 2.18.106 e 2.18.110 ha introdotto questa nuova funzione non di poco conto ma cerchiamo di capire esattamente di che cosa si tratta. La situazione, fino a questo momento, era la seguiente: WhatsApp ...

Uomini e Donne - 'è superdotato' : le prove in una Foto Video : 2 #Uomini e Donne è la trasmissione televisiva [Video], pomeridiana di Canale 5 che ormai da anni fa discutere fortemente il suo fedele pubblico. Il talk show condotto da Maria De Filippi è sempre più commentato e la popolarita' risiede dai personaggi che nel tempo ne sono diventati protagonisti: dei veri e propri pilastri di audience e share. Come Gemma Galgani e Giorgio Manetti, anche un altro personaggio è divenuto recentemente ...

Justin Bieber al Coachella 2018 - dal rifiuto di partecipare al concerto di The Weeknd all’outfit in ciabatte e calzettoni (Foto e video) : Avvistato anche Justin Bieber al Coachella 2018: il cantante canadese non si esibirà come headliner del Festival, ma parteciperà come ospite! In un modo o nell'altro Justin Bieber riesce sempre ad avere i riflettori puntati su di sé. Arrivato da poco all'Empire Polo Club di Indio, Justin Bieber ha da subito catturato l'attenzione mediatica per il suo outfit stravagante: la popstar si è presentata in un completo hawaiano leggero, con dei ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : venti impetuosi al Sud - tragedia sfiorata in Sicilia e arriva la Tempesta di Sabbia [Foto e VIDEO LIVE] : 1/10 Caltagirone (Catania) ...

Maltempo - ciclone sulla Tunisia : Tempeste di Sabbia e venti impetuosi al Sud - tragedia sfiorata in Sicilia [Foto e VIDEO LIVE] : 1/9 Caltagirone (Catania) ...

I missili nel cielo di Damasco : le Foto Le esplosioni e il silenzio : Video 1|Video2 : La capitale siriana dopo la rappresaglia americana e degli alleati contro il regime di Assad. Colpiti alcuni obiettivi sensibili, tra cui un centro di ricerca scientifica di Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest di Homs e un importante posto di comando

Bella Hadid ha scelto la Roma in Champions : 'Daje!' Foto e VIDEO : Sempre più tifosi si stanno avvicinando al mondo della Roma con la favola giallorossa in Champions League che sta avvicinando al mondo del pallone tantissimi tifosi d'eccezione. Fra questi c'è anche la bellissima Bella Hadid , modella di intimo e angelo di Victoria's Secret già intercettata a seguire il Paris Saint Germain ...

Grande Fratello 2018 è già iniziato : tre concorrenti ’superboni’ rinchiusi in un casale (Foto e video) : casale di Grande Fratello Il ritorno al Grande Fratello di Barbara D’Urso passa anche per La Fattoria. E’ un casale, infatti, il primo set della quindicesima edizione del reality show di Canale 5. Tre concorrenti da oggi e fino al prossimo martedì, giorno in cui GF 15 partirà ufficialmente su Canale 5, sperimenteranno la convivenza in un contesto bucolico; un casale situato sulle colline di una non nota località. Simone, Filippo e ...

La Mania di Riki al Forum di Assago (Milano) per un evento sold out : Foto e video del concerto : Ieri sera il concerto di Riki al Forum di Assago a Milano: un debutto sold out nel prestigioso palazzetto per il Mania Tour 2018. Si tratta di un grande passo per Riki, giovane cantante venticinquenne vincitore della categoria Canto della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo il successo di vendite dell'EP Perdo Le Parole, anche il primo album di inediti Mania è salito al vertice della classifica iTunes Italia, sostenuto dai ...

Formula E - Totti e De Rossi all'Hugo Boss Store di via Frattina. Gandini : 'Domani nessuna preferenza' Foto VIDEO : Roma ha un legame grande con tutti gli sport , era difficile pensare di portare le grandi gare in questa città, ci sono riusciti e un applauso va a loro'. Ore 19.58 - Ecco anche Daniele De Rossi. Ore ...

UFO : impazza sul web uno scottante dossier con video di Ufo su alcune città italiane [Foto] : 1/6 ...

Violenta grandinata a Pavia - città imbiancata : "Evento estremo" | Foto e video : Violentissima grandinata a Pavia. Il 12 aprile, a primavera inoltrata, la città è stata letteralmente imbiancata dalla grandine. Un evento "estremo": così lo ha definito secondo la Provincia Pavese...

UFO sorvolano l’Italia : pubblicato sconcertante dossier - ecco Foto e VIDEO : 1/8 ...

Ronaldo spegne la rimonta della Juve : rigore al 96’ e Buffon espulso Foto|Video : Tutto si decide con un rigore al 96esimo per il Real assegnato per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez. Buffon protesta e viene espulso, Cr7 trasforma. In precedenza doppietta di Mandzukic e gol di Matuidi