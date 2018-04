Forti raffiche di vento | vigili del fuoco in azione nel Catanzarese

Forti raffiche di vento sferzano la Sicilia : danni e disagi tra Ragusa e Catania - 2 feriti : I vigili del fuoco sono impegnati con numerosi interventi per i danni causati dal forte vento che imperversa in Sicilia: si segnalano vari disagi soprattutto tra Ragusa, Catania e Gela. Innumerevoli le richieste di intervento per alberi e rami sulla sede stradale, pali della pubblica illuminazione e insegne pubblicitarie divelte. I territori maggiormente interessati sono Ragusa Città, Ragusa Ibla Marina di Ragusa, Vittoria, Scoglitti, Comiso, ...

Catania - Forti raffiche di vento a Caltagirone : il Comune raccomanda prudenza - “non uscite di casa fino a domani” : Allerta meteo e danni, oggi, a Caltagirone, a causa delle forti raffiche di vento. Dal municipio, dove la Protezione civile è impegnata a ridurre i disagi, si raccomanda, pertanto, “prudenza, limitando al necessario le uscite fuori casa sino alla prima mattinata di domani 15 aprile, quando è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche“. L'articolo Catania, forti raffiche di vento a Caltagirone: il Comune raccomanda ...

Forti raffiche di vento in Sicilia : danni e mareggiate nel Ragusano [VIDEO] : Forti raffiche di vento hanno interessato Ragusa e provincia: segnalati alberi, lamiere e cartelloni abbattuti. Tutto il litorale è interessato da Forti mareggiate. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare nella zona di Scoglitti. Il Comune di Ragusa ha reso noto che “sono stati 20 gli interventi effettuati nel corso della mattinata, fino alle ore 12:00 della giornata di oggi sabato 14 aprile, dall’ufficio di ...

Sci alpino - cancellato anche lo slalom maschile. Raffiche di vento troppo Forti ad Are : Il maltempo alla fine ha vinto ad Are. Dopo una settimana di gare con tracciati accorciati e partenze rimandate, alla fine, proprio nell’ultima giornata, non si scenderà in pista. Dopo il gigante femminile, infatti, anche lo slalom maschile, che avrebbe dovuto chiudere la stagione, non verrà disputato. troppo forti le Raffiche di vento per poter gareggiare. Si chiude così, quindi, la stagione 2017-2018. La cancellazione dello slalom è ...

Forti raffiche di vento nel Salento : danni e disagi : Forti raffiche di vento imperversano oggi nel Salento: oltre ai danni alla Casa del Mutilato, in piazza Italia, a Lecce, si segnala nella provincia anche la caduta di pali delle telecomunicazioni e di alberi, senza conseguenze per l’incolumità delle persone e per la viabilità stradale. La Protezione civile regionale della Puglia ha diramato un’allerta meteo “gialla” valida dalle 18 di oggi e per le successive 24 ore, ...

Forti raffiche di vento a Lecce : scoperchiata la cupola della Casa del Mutilato : A causa delle Forti raffiche di vento che stanno spazzando la città di Lecce (e gran parte della Puglia) è stata divelta parte della copertura laminata di una delle due cupole della Casa del Mutilato, in piazza Italia. Circa 5 mq di materiale sono precipitati a terra con violenza. Non si registrano né feriti né ulteriori danni. L'articolo Forti raffiche di vento a Lecce: scoperchiata la cupola della Casa del Mutilato sembra essere il primo su ...

Maltempo - in arrivo temporali e Forti raffiche di vento da Nord a Sud - : Allerta della Protezione Civile per una nuova perturbazione atlantica che colpirà l'Italia da giovedì 15 marzo. Rovesci di forte intensità interesseranno diverse regioni, a partire da quelle ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” - il “Burian” porta neve a bassa quota e Forti raffiche di vento : L’ingresso di aria molto fredda dall’Europa orientale determinerà, per la giornata di domani, condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota in Toscana, dove si registreranno anche forti raffiche di vento Grecale: la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve e vento su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di stasera, sabato 24 febbraio, fino alla stessa ...

Le Forti raffiche di vento scoperchiano parte del palazzetto dello sport - vigili del fuoco al lavoro per il ripristino : Sono state sufficienti le pur forti folate di vento gelido di tramontana odierne per scoperchiare nuovamente parte del palazzetto dello sport di Torre Santa Susanna, già in passato al centro di una controversia tra il Comune e l'impresa che suo tempo eseguì i lavori per la sua realizzazione. L'allarme per un pannello della copertura, ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : il via della gara posticipato alle 3.45 italiane per Forti raffiche di vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela ...

