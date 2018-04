Forte esplosione ad Aleppo : Beirut, 15 apr. (AdnKronos/dpa) – Una Forte esplosione si è verificata nella notte a sud di Aleppo, in Siria. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano dei diritti umani. L’agenzia russa Tass ha riferito che vi sarebbero una ventina di vittime e che l’area sarebbe stata sorvolata da aerei. La zona interessata, secondo l’Osservatorio che ha sede nel Regno Unito, è sotto il controllo delle forze siriane e afghane, alleate ...

Treviglio - morti due operai dopo un'esplosione : "Area off-limits - Forte presenza di CO2" : Nel 2018, in Italia, si continua a morire sul lavoro. L'ennesima tragica notizia arriva da Treviglio (Bergamo), dove due operai sono morti in seguito all'esplosione di un serbatoio utilizzato...

Forte esplosione in Lombardia : "Due caccia decollati per intercettare aereo di linea fuori controllo". Doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo...

Forte esplosione in Lombardia : doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano. 'Due aerei hanno infranto la barriera del suono' : Paura e panico a Milano e dintorni. Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia , da Varese a Bergamo. I ...

Forte esplosione in Lombardia : doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano. "Due aerei hanno infranto la barriera del suono" : Paura e panico a Milano e dintorni. Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a...

Forte esplosione in Lombardia : cos'è il doppio boato sentito a Bergamo - Varese - Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia , da Varese a Bergamo. I ...

Forte esplosione in Lombardia : cos'è il doppio boato sentito a Bergamo - Varese - Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a...

Forte esplosione in Lombardia : cos'è il doppio boato sentito da Varese a Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Centralini delle forze dell'ordine e del 118 intasati di telefonate per due violenti boati avvertiti in tutta la zona nord della Lombardia, da Varese a...

Afghanistan : media - Forte esplosione a Kabul : Una forte esplosione ha scosso oggi il quartiere Kart-e-Char di Kabul: lo riporta Tolo News. Secondo l'emittente l'esplosione è avvenuta verso mezzogiorno , ora locale, vicino all'Università di Kabul ...

Forte esplosione nel centro di Kabul : 6.12 Una Forte esplosione è avvenuta nel centro di Kabul, ma per il momento non è chiaro se vi siano vittime o danni. Lo riferisce la Tv Tolo. A quanto risulta l'esplosione riguarderebbe un imprecisato obiettivo nel quartiere di Pul-i-Charki.