Formula E | vince la DS Racing di Bird Gp elettriche a Roma per i prossimi 5 anni – FOTO

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche : Vettel in pole position - la Ferrari può vincere "contro" la storia : Diretta Formula 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp Cina 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese (oggi sabato 13 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:38:00 GMT)

Formula 1 - la Ferrari vince ma si nasconde : SHANGHAI 'Una nuova sfida su un'altra pista ancora differente. La Mercedes resta favorita', ha detto Vettel dopo il trionfo in Bahrain. E, in generale, può essere vero. Le Stelle d'Argento hanno fatto ...

Formula 1 - Vettel : "Mamma mia - vincere così è speciale" : Lo urla subito in radio, a caldo: "Mamma mia, che impresa. Le gomme erano finite. Grazie a tutti, successo straordinario". Vettel bissa in Bahrain il successo del GP di Australia con una condotta ...

Formula 1 - analisi GP Australia 2018 : Vince Vettel - Ferrari già al livello di Mercedes? : Formula 1, analisi GP Australia : Il GP Australia 2018 è appena andato in archivio ed è tempo di riflettere su cosa ci ha lasciato il primo appuntamento mondiale. Il tracciato Australiano non da storicamente riscontri certi ma quello di Melbourne è comunque il primo esame davvero”serio” della stagione. Le sorprese non sono certo mancate tanto in pista quanto intorno ad essa. La rivoluzione targata Liberty Media è cominciata e ...