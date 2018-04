Formula E | al gala del principe Alberto di Monaco

vanityfair

(Di domenica 15 aprile 2018) Eleganti, pulite, silenziose. Sfilano così, per le strade di Roma, le monoposto elettriche diE che il 14 aprile partecipano al primo ePrix italiano. E con loro fanno bella mostra di sé anche politici, star dello sport, dello spettacolo e della moda e teste coronate, che hanno fatto capolino, per seguire la corsa all’Emotion Club, l’area ospitality allestita all’interno del museo delle Arti e Tradizioni popolari, per gli spettatori vip. Qui gli ex della Ferrari Felipe Massa e Jean Todt commentano le gesta dei piloti con Alejandro Agag, inventore del mondiale dedicato ai bolidi elettrici. Bebe Vio si intrattiene al tavolo con Giorgio Pasotti, accompagnato dalla fidanzata, e poi viene raggiunta dal presidente del Coni Giovanni Malagò che la stringe a sè in un affettuoso abbraccio sussurrandole chissà cosa nell’orecchio. Si rivede anche, dopo lunga assenza ...