Formula 1 - Il Gp della Cina visto da Michela Cerruti - VIDEO

Formula E a Roma La diretta della gara : Con questo Gran Premio le persone imparano anche divertendosi che un altro mondo è possibile', ha affermato la sindaca di Roma Virginia Raggi visitando i box della Formula E. Rispondendo poi a chi le ...

Smart EQ fortwo e-cup - Con l'elettrica sul circuito della Formula E : circuito dell'Eur, la Formula E sta girando in vista del primo e-Prix di Roma. Ma quello delle monoposto, sebbene sia il piatto forte della kermesse capitolina, non è l'unico spettacolo previsto di auto da corsa elettriche. Ci sono anche le Smart EQ fortwo e-cup: sedici vetture preparate, su una delle quali (la numero due) ci siamo anche noi di Quattroruote. Auto che, dal 9 di giugno, cominceranno il vero e proprio trofeo monomarca, partendo da ...

Formula 1 - la griglia di partenza del GP della Cina - Shanghai - : Prima fila 'rossa' al Gran Premio della Cina , terza prova stagionale del Mondiale di Formula 1 in programma sul circuito di Shangai. In pole andrà con la Ferrari Sebastian Vettel che ha segnato il ...

Formula 1 - #PazziDellaNotte - i vostri migliori tweet 'cinesi' : Dalla prima giornata di prove libere, i vostri racconti social sul GP attraverso #SkyMotori e #PazziDellaNotte. Continuate a raccontarci la vostra Formula 1, noi non vi perderemo di vista nemmeno a ...

Roma - sabato la Formula E : ecco le 4 aree della “green zone” : Per garantire la sicurezza in vista della Formula E, che si disputerà sabato nel quartiere Eur di Roma, è stata prevista una “green zone“, divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso. ecco le strade che delimiteranno la “green zone”: via della Tecnica – viale Umberto Tupini – viale Romolo Murri – via di Val Fiorita – via del ...

Venturini : "Enel scende in pista - partner della Formula E" : Roma, , askanews, - "Enel sostanzialmente passa da essere un fornitore di tecnologia che pochi vedevano perchè era quello che forniva la tecnologia dietro nel backstage per far funzionare la macchina ...

Il Papa ha benedetto una auto elettrica della Formula E : Prima di recarsi all’udienza generale il Piazza San Pietro, Papa Francesco, nel piazzale antistante l’ingresso di Casa Santa Marta, ha benedetto un’auto elettrica da competizione Formula E. La delegazione del Campionato mondiale automobilistico di Formula E, in tutto 30 persone, ha poi partecipato all’udienza generale del Pontefice. L'articolo Il Papa ha benedetto una auto elettrica della Formula E sembra essere il primo ...

Formula E - Jaguar svela la livrea della nuova I-Type 3 : La Jaguar Racing ha svelato la livrea concettuale della nuova Jaguar I-Type 3, la monoposto Gen 2 di Formula E. Design futuristico e audace per la nuova nata del team inglese, che ha già percorso i primi chilometri con la vettura nel corso di un evento a porte chiuse lo scorso mese.Race to Innovate. Look aggressivo, ma anche tanta efficienza in più rispetto al passato. La nuova monoposto è stata realizzata seguendo i regolamenti di Formula E ...

Video/ Formula 1 - highlights della gara - classifica piloti e costruttori - GP Bahrain 2018 - : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio del Bahrain 2018 con la vittoria di Sebastian Vettel. Sul circuito di Sakhir vince ancora il tedesco.

Video/ Formula 1 - highlights della gara - classifica piloti e costruttori (GP Bahrain 2018) : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio del Bahrain 2018 con la vittoria di Sebastian Vettel. Sul circuito di Sakhir il tedesco allunga sui rivali con il secondo successo consecutivo(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 07:10:00 GMT)

Formula 1 - il presidente della Ferrari Marchionne : 'Ferrari solida. Spiace per l'incidente ai box' : "Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista". E' stato questo il primo pensiero e il primo commento di Sergio Marchionne , presidente della ...

Formula 1 Gp Bahrain 2018 : gli orari tv della gara in diretta su Sky e differita Tv8 : Come vedere il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 in tv e in streaming? Vi diamo le info necessarie per seguire la gara di oggi in diretta. Il secondo appuntamento del Mondiale 2018 vede...

Formula 2 - GP Bahrain : a Norris la prima gara della stagione : Primo schieramento della stagione, Lando Norris al palo con già in tasca i quattro punti della qualifica. Al via è subito show Carlin con Norris davanti e Sette Camara che dalla terza fila balza in ...

Diretta Formula 1 Gp Bahrain 2018/ Streaming video Sky e Tv8 live : qualifiche - via! Vettel a caccia della pole : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live Gp Bahrain 2018 Sakhir: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito arabo , oggi, .