Foodora | chi consegna cibo non è lavoratore Sentenza choc modifica diritti di tutti in

Il Pd chiede tutele per i fattorini di Foodora . Ma nel 2017 bocciò un emendamento dell'opposizione che avrebbe garantito i riders : Il caso Foodora è un'istantanea fedele della distanza che il Partito Democratico è riuscito a mettere tra se stesso e il mondo del lavoro precario. Il tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso, il primo di questo genere in Italia, dei sei rider di Foodora che avevano intentato una causa civile contro la società tedesca di food delivery. Nel 2016 i fattorini del cibo avevano protestato contro l'ingiusto ...

Lo ha deciso il Tribunale del lavoro di Torino: è stata la prima causa intentata in Italia relativa alla cosiddetta "gig economy"