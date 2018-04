Fisco | via alla dichiarazione dei redditi precompilata

Fisco - al via la 'precompilata' : ANSA, - ROMA, 15 APR - Parte ufficialmente la stagione della dichiarazione dei redditi. Da domani i cittadini potranno visualizzare via web la cosiddetta ''precompilata'' nella quale troveranno, per ...

Fisco - SPESOMETRO LIGHT/ Inviate 1 - 3 miliardi di fatture all’Agenzia delle Entrate : FISCO, con lo SPESOMETRO LIGHT sono state Inviate all'Agenzia delle Entrate 1,3 miliardi di fatture. Si è ancora in tempo per evitare le sanzioni più pesanti(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:01:00 GMT)

Fisco - successo per lo spesometro light : inviate 1 - 3 miliardi di e-fatture : Fisco, successo per lo spesometro light: inviate 1,3 miliardi di e-fatture Bilancio positivo per l’invio telematico delle fatture elettroniche relative al secondo semestre 2017 Continua a leggere

Fisco - successo per lo spesometro light : inviate 1 - 3 miliardi di e-fatture : Ha avuto successo l'introduzione dello spesometro "light". L'invio telematico delle fatture elettroniche relative al secondo semestre 2017 ha fatto il pieno: è stato registrato dall'Agenzia delle ...

Fisco - successo per lo spesometro light : inviate 1 - 3 mld e-fatture : Ha avuto successo l'introduzione dello spesometro "light". L'invio telematico delle fatture elettroniche relative al secondo semestre 2017 ha fatto il pieno: è stato registrato dall'Agenzia delle ...

Fisco : istanze interpello - Ag. Entrate comunica indirizzi a cui inviare richieste (2) : (AdnKronos) – In questo caso la presentazione può avvenire tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all’indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma), tramite Pec (interpello@pec.agenziaEntrate.it) oppure via mail all’indirizzo div.contr.interpello@agenziaEntrate.it per i soggetti non residenti, comprese le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in ...

Fisco : istanze interpello - Ag. Entrate comunica indirizzi a cui inviare richieste : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – A seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell’Agenzia, il direttore delle Entrate ha definito gli indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli ‘centrali’, contenuti nel provvedimento del primo marzo 2018. Restano invece validi gli indirizzi regionali per tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, indicati nel ...

Fisco - dal 16 aprile via alla precompilata 2018 : quasi un miliardo di dati : Dal lunedì 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la propria dichiarazione e consultare l'elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già ...

Fisco - dal 16 aprile via alla precompilata 2018 : quasi un miliardo di dati : Dal lunedì 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la propria dichiarazione e consultare l'elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già ...

Fisco : al via dichiarazioni - un miliardo di dati in precompilata : Parte la stagione delle dichiarazioni dei redditi. Dal 16 aprile si può visualizzare via web la dichiarazione precompilata. Il modello - informa l'Agenzia delle Entrate - è disponibile sia per chi ...