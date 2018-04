Fisco | Joe Bastianich si difende | “Non sono un evasore | chiarirò tutto”

Fisco - Joe Bastianich : 'Non sono un evasore - chiarirò tutto' : "Non ho commesso alcuna evasione fiscale, tantomeno da un milione di euro, come leggo in queste ore su molti siti online. Scrivono cose sbagliate, parlano di redditi non dichiarati". Parla Joe ...

Joe Bastianich e l'accusa del Fisco "Non sono un evasore fiscale" : Joe Bastianich non ci sta a passare per un evasore fiscale. ' Se mai ho fatto degli errori, non erano intenzionali e sono stati in buona fede. Ho 33 ristoranti nel mondo, non sono sempre lì, se ho sbagliato non è perché volevo rubare, truffare, fare il nero, com'è che si dice in Italia? ' ammette con il suo slang italo-americano. 'Non c'è evasione, querelo chi ...

Joe Bastianich - il locale in Friuli non è un agriturismo : il Fisco denuncia redditi non dichiarati per un milione di euro : In teoria doveva essere un agriturismo, in pratica è diventato un ristorante d’alta cucina che, magari, aspirava anche a una stella Michelin: questo il percorso dell'”Orsone”, il locale di proprietà di Joe Bastianich (QUI tutto quello che c’è da sapere su di lui) sito a Cividale del Friuli, nella regione che ha dato i natali agli avi dell’imprenditore della ristorazione newyorkese – fresco reduce dalla ...