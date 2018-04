Fiorentina-Spal Segui la Diretta Al Franchi va in scena il lunch match

DIRETTA / Fiorentina Spal (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - si comincia! : DIRETTA Fiorentina Spal , info streaming video e tv: probabili formazioni , quote, orario e risultato live . Derby toscano tra i viola in grande striscia e gli estensi che vogliono salvarsi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:59:00 GMT)

Fiorentina -Spal in diretta - formazioni ufficiali. Risultato LIVE dalle 12.30 : formazioni ufficiali Fiorentina , 3-5-1-1, : Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo; Chiesa, Benassi, Dabo, Veretout, Biraghi; Saponara; Simeone. All. Pioli Spal , 3-5-2, : Meret; Cionek, ...

Fiorentina-Spal streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Fiorentina-Spal streaming, continua il programma della 32^ giornata del campionato di Serie A, nel lunch match in campo Fiorentina e Spal, momento fantastico per la squadra di Pioli, gli uomini di Semplici alla ricerca di punti salvezza. Nel match di Serie A si affronteranno Fiorentina e Spal in una gara molto importante. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Calcio. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...