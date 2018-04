Fiorentina-Spal 0-0 | pagelle e tabellino

Fiorentina Spal - risultato finale 0-0 - streaming video e tv : quanti brividi negli ultimi minuti! : Diretta Fiorentina Spal, info streaming video e tv: derby toscano con i viola che son reduci da sei vittorie consecutive e puntano l'Europa.

La Spal frena la Fiorentina : E' terminato a reti inviolate il lunch match della trentaduesima giornata della serie A, ovvero Fiorentina-Spal. Al 'Franchi' di Firenze si sono di fatto 'annullate' a vicenda le due formazioni piu' ...

Dopo sei squilli - la Fiorentina rallenta : solo 0-0 con la Spal : I viola creano più di un'occasione, ma non riescono a trovare la via della rete contro una Spal ordinata ma quasi mai incisiva. Per la squadra di Pioli è un mezzo passo falso nella corsa all'Europa, per gli estensi pareggio d'oro nella difficile lotta salvezza

La Fiorentina non sfonda contro la Spal : al Franchi finisce 0-0 : La Fiorentina di Stefano Pioli fallisce il sorpasso al Milan di Gennaro Gattuso, pareggio 0-0 in casa contro la Spal di Leonardo Semplici e si porta così a quota 51 punti in classifica. I viola hanno ...

Fiorentina-Spal 0-0

Fiorentina-Spal 0-0 : Simeone e Chiesa sprecano : La Fiorentina, dopo sei vittorie di fila, voleva la settima. Ma non è arrivata. merito dell'organizzazione della Spal di Semplici che difende con ordine e sa ripartire in velocità con Lazzari, Costa e ...

DIRETTA / Fiorentina Spal (risultato finale 0-0) streaming video e tv : quanti brividi negli ultimi minuti!

Serie A - anticipo Fiorentina-Spal 0-0 : 14.27 La Fiorentina,a caccia dell'Europa,rallenta dopo 6 vittorie consecutive: 0-0 con la Spal,che cattura un punto d'oro. Subito brividi al 'Franchi', con Orsato che fischia rigore agli ospiti (dinamica confusa) ma si ravvede col Var e fa ripartire con una palla scodellata. Poi solo attacchi viola che sfiorano la rete con Biraghi e Chiesa, fermati da un grande Meret.Al 42' è Simeone a mancare di un soffio l'appuntamento con il gol. Ripresa. ...

Fiorentina Spal - risultato live 0-0 - all'intervallo a reti bianche

Fiorentina Spal - risultato live 0-0 - rigore prima concesso e poi revocato!

DIRETTA / Fiorentina Spal (risultato live 0-0) - all'intervallo a reti bianche