Fiorentina-Spal 0-0 | Meret blocca la Viola

Dopo sei squilli - la Fiorentina rallenta : solo 0-0 con la Spal : I viola creano più di un'occasione, ma non riescono a trovare la via della rete contro una Spal ordinata ma quasi mai incisiva. Per la squadra di Pioli è un mezzo passo falso nella corsa all'Europa, per gli estensi pareggio d'oro nella difficile lotta salvezza