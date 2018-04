Fiorentina - Spal 0-0 | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Fiorentina-Spal Segui la Diretta Al Franchi va in scena il lunch match : Fiorentina e SPAL si affrontano al Franchi per la partita domenicale delle ore 12.30; i viola vogliono continuare la meravigliosa cavalcata che li vede trionfare in campionato da 6 partite consecutive ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Spal in salute : partita difficilissima» : FIRENZE - Missione settima vittoria di fila per la Fiorentina che domani incrocia la Spal al Franchi. Così Stefano Pioli: "Se sogno di andare in Europa? Io penso alla prossima partita. Pensate alle ...

Probabili Formazioni Fiorentina-SPAL - Serie A 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Fiorentina-SPAL, Serie A 2017/2018, 32^ Giornata ore 12.30: analisi e pronostico della partita fondamentale in chiave Europa League e salvezza. La Fiorentina attraversa uno dei momenti migliori di forma e vuole mantenere questo stato e ci proverà nell’anticipo domenicale delle 12.30 contro la SPAL, quartultima per differenza reti ed imbattuta da sei incontri. La formazione di Stefano Pioli nell’ultimo ...

Serie A Fiorentina - Chiesa : «Spal? E' una partita importantissima» : FIRENZE - Sei vittorie di fila e la voglia di non fermarsi. Federico Chiesa e Nikola Milenkovic hanno partecipato a una sessione di autografi presso il Fiorentina store Duomo. L'attaccante si scalda, ...

Serie A : Fiorentina-Spal a Orsato : ANSA, - ROMA, 12 APR - Queste le altre designazioni arbitrali per le partite della 32/a giornata di Serie A: Bologna-Verona: Abisso; Cagliari-Udinese , sabato 14 ore 15, : Giacomelli; Chievo-Torino , ...

Roma-Fiorentina 0-2 - giallorossi a caduta libera : Champions a rischio. L’Atalanta inguaia la SPAL : s’infiamma la lotta salvezza : Roma-Fiorentina 0-2- Crolla la Roma. Un tracollo totale dopo la disfatta del Camp Nou contro il Barcellona. giallorossi abulici e irriconoscibili, merito di una Fiorentina formato Europa, protagonista di 6 vittorie consecutive. Suona l’allarme per Di Francesco. Terzo posto a rischio. Inter e Lazio potrebbero approfittare del passo falso capitolino e inguaiare la posizione dei […] L'articolo Roma-Fiorentina 0-2, giallorossi a caduta ...