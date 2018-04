Finalmente l' Occidente si è risvegliato

ilgiornale

(Di domenica 15 aprile 2018) Dal mondo arabo per ora, salvo che dai palestinesi, tutti contro Trump, non si sente un respiro. Trump aveva annunciato di volere lasciare la Siria: gli eventi non gliel'hanno concesso. Adesso data l'...