Fifa 18 FUT Champions Cup Manchester | trionfa il saudita Msdossary!

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi! Due nuove card FUT SWAP disponibili con gli obiettivi settimanali! : EA Sports ha attivato nella notte fra il 3 ed il 4 aprile delle nuove e particolari Sfide Creazione denominate “Scambia giocatori di FUT” che permetteranno di ottenere dei premi in cambio di speciali card ottenibili in vari modi, dai tornei giornalieri di qualificazione alla Weekend League, agli obiettivi settimanali. ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i ...

FUT Champions Fifa 18 : tutto quello che devi sapere sui premi settimanali e mensili! : La nuova modalità FUT Champions introdotta per la prima volta in Fifa 17 torna naturalmente anche in Fifa 18 e permette come sempre agli appassionati di Fifa Ultimate Team più forti e costanti di vincere fantastici premi. Ogni settimana tutti coloro che si qualificano per la “Weekend League” saranno in corsa per aggiudicarsi una delle ricompense previste: più […] L'articolo FUT Champions Fifa 18: ...

Premi Mensili FUT Champions Weekend League Fifa 18 per marzo 2018 : tutti i dettagli : Un altro mese volge ormai al termine, e questo per gli utenti di FIFA 18 Ultimate Team vuol dire come sempre una cosa: i Premi Mensili FUT Champions Weekend League per il piazzamento globale sono alle porte. Come consuetudine, Electronic Arts omaggerà i migliori giocatori che si sono contraddistinti nelle diverse competizioni del fine settimana, con Premi che andranno ovviamente a crescere per consistenza e importanza in base al numero di ...

Fifa 18 : disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy! : Oggi pomeriggio i Los Angeles Galaxy hanno annunciato di aver ingaggiato Zlatan Ibrahimovic e, dopo pochissime ore è gia disponibile su FUT la card con il relativo trasferimento del campione svedese dal Manchester United al club californiano. brahimovic dovrebbe fare il suo debutto con il nuovo club il prossimo 9 aprile, contro lo Sporting Kansas […] L'articolo Fifa 18: disponibile su FUT il trasferimento di Ibrahimovic ai Los Angeles ...

Un po' di Fifa qua? Mascherano come Piqué - nuova vita negli eSports. Da Neymar a Balotelli - futuri pro-gamer? : Chi l'ha detto che sport 'reali' e 'virtuali' sono distanti tra loro? Due mondi vicini, molto vicini, che talvolta per interessi commerciali possono anche combaciare: non solo per eventi pubblicitari ...

Disponibile aggiornamento 1.10 e 1.11 per Fifa 18 : cosa cambia in FUT e Ultimate Team : FIFA 18 Ultimate Team (FUT 18) è protagonista di un nuovo aggiornamento: è Disponibile su PC e Xbox One quello 1.11, su PS4 l'1.10. L'update è già Disponibile e propone diverse modifiche soprattutto alla modalità Ultimate Team di FIFA 18 e alla FUT Champions Weekend League. cosa cambia nella Ultimate Team? Prima di tutto le partite terminate prima della fine saranno poi disponibili anche per la visione sul FUT Champions Channel. I ...

Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese : festeggia l’Anno del Cane su FUT! Pack in regalo! ULTIMA SBC Flash Attiva! : Come accade ormai da tradizione sin dal 2012, EA Sports si appresta a celebrare anche quest’anno in Fifa 18 ULTIMAte Team il Capodanno Lunare Cinese! Con ogni probabilità, come accaduto lo scorso anno, durante questo evento saranno disponibili pacchetti promozionali, sfide creazione rosa e divise a tema. Abbiamo deciso di realizzare questa guida per preparasi […] Leggi l'articolo Fifa 18 – Capodanno Lunare Cinese: ...

