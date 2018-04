Fidanzata Isco | ecco Sara Salamo | la sexy tifosa… dell’Atletico Madrid FOTO

Corona - lite fuori dalla discoteca. Ora la Fidanzata chiarisce : "Non ci sono state lesioni" : Da questa mattina non si parla d'altro che della presunta rissa di Fabrizio Corona fuori dalla discoteca Hollywood di Milano, ora a chiarire cosa è successo è la fidanzata dell'ex re dei paparazzi.Così durante la diretta di Mattino Cinque, Silvia Provvedi ha chiamato in studio per spiegare cosa è veramente accaduto ieri sera. "Fabrizio era con me, erano le otto meno un quarto ed eravamo appena usciti dalla palestra - ha precisato al telefono la ...

Francisco Porcella - il surfista è single : le parole sull’ex Fidanzata : Francisco Porcella, vita privata del surfista: chi è l’ex fidanzata Beatrice? Francisco Porcella (età 31 anni, altezza 187 centimetri) è uno degli sportivi più belli al mondo ma per il momento è single. In realtà il surfista – che è diventato popolare in tv grazie a Ballando con le Stelle – ha da poco chiuso […] L'articolo Francisco Porcella, il surfista è single: le parole sull’ex fidanzata proviene da Gossip e Tv.

Chi è la Fidanzata di Francisco Porcella : età e biografia : Chi è la fidanzata di Francisco Porcella? Esiste, ha un nome e un volto. Nella sua biografia non troverete un lavoro che ha a che fare col mondo dello spettacolo, perché il bel surfista, che vedremo nel cast di Ballando con le stelle 2018, ha una fidanzata non famosa, della sua stessa età. Scendendo in pista nel sabato sera di Rai Uno, è chiaro che molti vorranno saperne di più sulla vita privata del campione sportivo e sulla sua fidanzata: chi ...