Festa dei Folli 2018 a Corinaldo

Una Festa la premiazione dei Campionati triestini FOTO : Coppe, medaglie e riconoscimenti agli atleti e soci dello Sci Cai XXX Ottobre nel teatro del parco di San Giovanni

Ciclismo - Festa in casa Alé Cipollini : Chloe Hosking vince la prova in linea dei Giochi del Commonwealth : Chloe Hosking dell'Alé Cipollini Chloe Hosking vince la prova in linea dei Giochi del Commonwealth Chloe Hosking , la fuoriclasse australiana è la vincitrice della prova in linea su strada nella ...

Torna la Sagra del Carciofo a Sezze - la maniFestazione della tradizione dei monti lepini : Un tripudio di gusto accompagnato da una giornata di festeggiamenti: musica, folklore, esposizioni d'arte, spettacoli, animazione per i più piccini e stand espositivi di artigianato locale e ...

Venditti - 'Sotto il segno dei pesci' compie 40 anni : grande Festa con concerto-evento all'Arena di Verona : L'album 'Sotto il segno dei pesci' festeggia i 40 anni dalla sua pubblicazione, e Antonello Venditti è pronto a festeggiare la ricorrenza con un concerto evento all'Arena di Verona il 23 settembre, in ...

Polemica sulla Festa dei Giovani democratici di Roma per i "funerali" di Renzi. Il dem Nobili : "Indegni" : Matteo Renzi accanto a una bara, in un disegno in bianco e nero dai toni macabri che fa da locandina per lanciare una festa. È la provocatoria iniziativa organizzata dai Giovani democratici della Balduina a Roma, per il cosiddetto "R.i.p.arty". Un titolo che gioca tra il "Riposa in Pace" dell'anagramma 'Rip' e il "ripartire" dopo la pesante sconfitta elettorale delle politiche. "Durante la campagna elettorale percepivi un certo malessere? ...

Festa della polizia a Napoli - il questore De Iesu : «Celebriamo i risultati dei nostri agenti - purtroppo non siamo Robocop...» : «Vogliamo sottolineare i 166 anni della polizia di Stato, lo facciamo in maniera sobria, in uno dei simboli della città. Questa è un'occasione per celebrare il lavoro di tutti...

Festa della scienza e della filosofia di Foligno : Marini "la qualità dei contenuti attira anche l'interesse dei più giovani" : La presidente Marini ha quindi aggiunto che "c'è bisogno di più scienza e più conoscenza e dunque va benissimo il binomio alla base di questa iniziativa che tiene insieme filosofia e scienza. Abbiamo ...

Giornata internazionale dei rom - Salvini : "Sarebbe una Festa se rubassero meno" : L'8 aprile si celebra la Giornata internazionale del popolo rom e sinto. Dalla Fondazione Migrantes alla comunità Sant'Egidio hanno tutti chiesto alla politica italiana un maggiore impegno per favorire l'integrazione dei nomadi. Prima del Regina Coeli, in piazza San Pietro, papa Francesco ha invitato a 'favorire la cultura dell'incontro' e a evitare ...

"Oggi è la Giornata dei Rom. Se molti di loro lavorassero di più e rubassero di meno - sarebbe davvero una Festa" : "Oggi è la Giornata internazionale di Rom, Sinti e Caminanti. Se molti di loro lavorassero di più e rubassero di meno, se molti di loro mandassero i figli a scuola invece di educarli al furto, sarebbe davvero una festa". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha scritto sulla sua pagina Facebook. Il post è diventato popolare in poco tempo, scatenando i commenti degli utenti.La Giornata è invece stata ...

Carbonara Day - ecco la Festa di uno dei piatti più amati di sempre : “Era allergico ai musei, forse per controbilanciare il fascino subito in passato, le preterite adorazioni dovute al loro silenzio cattedralizio e la successiva estasi per tanto valore convenzionale. Avrebbe barattato l’opera completa di Rembrandt per un culo di donna o un piatto di spaghetti alla Carbonara“. Così Manuel Vázquez Montalbán su Pepe Carvalho. L’investigatore amante del piatto che viene celebrato con tanto di ...

Francia - sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron : trasporti paralizzati e scontri durante la maniFestazione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia. E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...

Presidente Moldavia commenta maniFestazione dei sostenitori dell'unione con Romania - : "Anche se oggi l'unionismo ha subito una cocente sconfitta, occorre condannare la diffusione di questa peste nella politica moldava. Oggi le autorità di polizia hanno dimostrato che si può mantenere ...

Barcellona - scontri alla maniFestazione degli indipendentisti : cariche dei Mossos - 35 feriti : 'Chiediamo alla Germania di non estradare il presidente Puigdemont per reati inventati in una causa politica'. La manifestazione ora rischia di continuare per tutta la notte, ma c'è anche la ...

