Favola della domenica – Le lettere ribelli

Favola della domenica – Il Castello : C’era una volta un Castello medievale. Era considerato il più bello e imponente di tutte le terre del regno. Aveva due torri gemelle. Era rimasto senza proprietari poiché il Barone che l’aveva posseduto e abitato era morto improvvisamente senza lasciare eredi. Il sovrano del luogo aveva decretato che l’avrebbe assegnato al più valoroso tra i suoi nobili sudditi. Ci furono dei tornei alla fine dei quali si distinsero un Duca, un Conte e un ...

Favola della domenica – Il bottone : C’era una volta un bottone che cercava un’asola con cui combaciare perfettamente. Era stato fabbricato con molta cura da un artigiano che aveva fama di creare oggetti preziosi e originali. Il bottone era adornato da pietre argentate e cristalli luminescenti. All’inizio fu usato come ornamento da una principessa moderna di nome Rossana che lo appuntò sulla scollatura di un abito da sera. Poi, per capriccio, lo scucì e lo regalò a sua cugina ...

Favola della domenica – La lacrima : C’era una volta una lacrima sgorgata dagli occhi di un bambino di nome Roberto. Il piccolo stava piangendo per esprimere il dispiacere di aver perduto... L'articolo Favola della domenica – La lacrima proviene da Roma Daily News.

Crotone : presentato il libro sulla Favola della salvezza della squadra calabrese : La salvezza del Crotone di Davide Nicola nella prima stagione in Serie A 2016/17 ripercorsa in un “racconto calcistico ispirato a una storia vera”. ‘Ma il cielo e’ sempre piu’ rossoblu”, edito da Minerva, e’ il libro scritto dalla giornalista Rai, Maria Barresi, ed e’ stato presentato oggi presso il Salone d’Onore del Coni. Le emozioni del calcio e l’orgoglio di una terra come la ...

Un libro racconterà la Favola della salvezza del Crotone : Lunedì 19 marzo alle ore 18, il Salone d’onore del Coni aprirà le sue porte alla favola del Crotone. La giornalista Rai Maria Barresi presenterà il suo libro “Ma il cielo è sempre più rossoblù”, edito da Minerva e dedicato all’emozionante salvezza raggiunta dalla squadra calabrese, guidata da mister Davide Nicola, al termine della stagione calcistica 2016-17. “Ma il cielo è sempre più rossoblù” Racconto ...

Favola della domenica – L’aquila dell’Himalaya : C’era una volta una bambina di nome Valeria che teneva sul suo comodino l’immagine di un volatile bello e fiero: un’aquila dell’Himalaya. Fantasticava sulle sue... L'articolo Favola della domenica – L’aquila dell’Himalaya proviene da Roma Daily News.

Matrimonio da Favola per il principe Christian e la ex modella : alle nozze c'è anche Kate Moss : La sposa - che a onor di cronaca aveva già detto 'sì' qualche tempo fa per il Matrimonio civile - ha indossato un abito tutto pizzo del designer Jorge Vázquez con tanto di velo chilometrico e con la ...

La Favola della principessa Zhuk : fallisce 12 match point - poi batte la Rybarikova : Numero 138 del mondo e una carriera spesa finora tra gli ITF, la Zhuk ha eliminato dal torneo prima la Cornet , numero 39 del mondo, e poi Magdalena Rybarikova , 17/a giocatrice nel ranking Wta, ...

Favola della domenica – I tre nonni : C’erano una volta tre nonni che s’incontravano all’uscita della scuola dove i loro nipotini frequentavano la quarta elementare. Si conoscevano di vista. Ciascun nonno prendeva... L'articolo Favola della domenica – I tre nonni proviene da Roma Daily News.

Favola della domenica – I tre pirati : Nico, Tano e Maso erano tre pirati dall’aspetto cattivissimo e armati fino ai denti. Si trattava di ragazzi dai sedici ai diciotto anni. Si erano... L'articolo Favola della domenica – I tre pirati su Roma Daily News.

La Favola del Cittadella - campionato strepitoso : la Serie A non è solo un sogno : favola Cittadella. Stagione strepitosa per la squadra di Venturato che dopo l’ennesima vittoria nel campionato cadetto, questa volta contro l’Entella punta senza mezzi termini alla promozione in Serie A. Il Cittadella occupa la quarta posizione in classifica e non perde da tre giornate (due vittorie ed un pareggio), la classifica si fa sempre più interessante, Palermo ed Empoli hanno vinto ma il Frosinone si è fermato nuovamente ed i ...

Favola della domenica – Mariabella e il cuore d’oro : C’era una volta una bambina di nome Mariabella che viveva con i genitori in una casa di campagna. Nella soffitta, vi si trovavano pile di... L'articolo Favola della domenica – Mariabella e il cuore d’oro su Roma Daily News.

Hockey su ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la Favola della Germania si spegne sul più bello. L’OAR vince all’overtime e si prende la medaglia d’oro : Il Miracolo sul ghiaccio alla fine non c’è stato. A vincere la finale per l’oro olimpico a PyeongChang 2018 è stata la squadra russa dell’OAR. La Germania ha accarezzato il trionfo, il lieto fine della sua favola, ma a 55″ dalla gloria il sogno si è infranto sul pareggio di Nikita Gusev, che ha mandato la partita al supplementare, vinto poi dalla squadra senza dubbio più forte, quella che ha saputo interpretare al meglio ...

Favola della domenica – La bambina e la coccinella : C’era una volta una bambina di circa cinque anni che amava le coccinelle. Le aveva scoperte un giorno in cui si trovava nel giardino di... L'articolo Favola della domenica – La bambina e la coccinella su Roma Daily News.