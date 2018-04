“Fatti il cu** invece di…” Domenica Live | panico Nel corso della diretta è successo di

caffeinamagazine

: Scontro tra Elena Morali e Cecilia Capriotti: "Fatti il cu** invece di sparlare", "Sei una vipera" - infoitcultura : Scontro tra Elena Morali e Cecilia Capriotti: "Fatti il cu** invece di sparlare", "Sei una vipera"

(Di domenica 15 aprile 2018) L’Isola dei Famosi è agli sgoccioli, ormai la finale è alle porte, ma i vip eliminati dal gioco non fanno altro che alimentare le polemiche. Nella puntata del 15 aprile diè stato affrontato un tema molto caldo: ovvero il tradimento. Neldel reality più volte è venuto fuori questo argomento scottante e in particolare si vociferava che tra Elena Morali e Marco Ferri ci fosse stato qualche intrallazzo. L’ex pupa è intervenuto in trasmissione assieme al fidanzato scintilla, con cui si sposerà a breve. A insinuare il germediscordia era stata Cecilia Capriotti, che aveva detto che la showgirl si era interessata un po’ troppo al figlio di Riccardo Ferri. “Non è assolutamente vero che ho tradito Scintilla – è esplosa la Morali -, o meglio: Marco è un bel ragazzo! E gliel’ho detto: sei un gran figo. Ma da lì a pensare di ...