“Fai pena!” Ballando con le stelle | botta epica Per la trasmissione di Milly Carlucci

(Di domenica 15 aprile 2018)con leentra nel vivo e come sempre quando il traguardo è vicino aumentano le polemiche. Succede così che dopo l’esibizione di Gabriel Garko, per 12 anni corteggiato dae finalmente sul palco, succede il fattaccio. E le critiche non si sono fatte attendere con critiche neppure troppo velate e parole forti nei confronti del programma e di alcuni giudici, su tutti: Sandro Mayer reo di aver attribuito il tesoretto (di ben 50 punti, equivalenti al punteggio ottenuto dal ballerino per una notte Gabriel Garko) a Nathalie Guetta. Il Direttore spiega di pescare sempre dal fondo della classifica per aiutare gli ultimi che, in questo caso, sono diventati primi! Gli altri non ci stanno. A prendere parola sono Giaro Giarratana e Eleonora Giorgi: non è giusto che venga premiata la simpatia, dovrebbe essere valorizzato il risultato. ““Ma dai Minghi non merita di ...