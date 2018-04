F1 | RISULTATI GP CINA 2018 | VINCE UN IMMENSO DANIEL RICCIARDO! KIMI E’ TERZO DISASTRO

F1 - GP Cina 2018 - RISULTATI e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel domina staccando Raikkonen e Bottas - Hamilton indietro : In una grigia e fredda mattinata di Shanghai (appena 13°) si è disputata la terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina. A grande sorpresa l’ultima ora che anticipa le qualifica si è decisamente tinta di rosso, con Sebastian Vettel davanti a tutti in 1:33.017 (UltraSoft) lasciando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen ad oltre 4 decimi. Terza posizione per la prima Mercedes di Valtteri Bottas, ma a oltre 7 decimi dal ...

F1 Gp Cina 2018 - Hamilton vola nel primo giorno di libere. RISULTATI e tempi : Dietro Raikkonen, poi Bottas. Vettel quarto. Terza tappa del mondiale di Formula 1 sul circuito di Shanghai Formula 1 Gp Cina 2018, orari tv , diretta Sky e differita Tv8,

F1 - GP Cina 2018 : la classifica combinata dei tempi delle prove libere. Tutti i RISULTATI : Lewis Hamilton comanda la classifica combinata dei tempi delle prove libere del GP di Cina. Il pilota britannico ha chiuso il venerdì con il miglior tempo, 1’33″482, fatto segnare nella seconda sessione, ma c’è grande equilibrio tra Mercedes e Ferrari. Kimi Raikkonen ha infatti chiuso a soli 7 millesimi, mentre Valtteri Bottas è terzo a 33 millesimi. Il distacco di Sebastian Vettel, invece, quarto, è poco superiore al decimo, ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 2. RISULTATI e aggiornamenti in tempo reale. Le Mercedes ancora davanti - ma le Ferrari si ... : , FOTOCATTAGNI, CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 8.42 Aggiornamento tempi quasi a metà sessione ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 2. RISULTATI e aggiornamenti in tempo reale. Prosegue la battaglia tra Ferrari e Mercedes : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Cina, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Shanghai inizia un lungo weekend, la Mercedes vuole dimostrare la propria supremazia in uno dei suoi feudi ma la Ferrari cercherà di ribattere colpo su colpo. Si preannunciano novanta minuti di fuoco, tutti i piloti cercheranno il giusto feeling con la pista e con il tracciato per poi puntare al colpaccio tra ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 1. RISULTATI e aggiornamenti in tempo reale. Subito Ferrari contro Mercedes! : OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Cina, terza prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 04.00 , ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 1. RISULTATI e aggiornamenti in tempo reale. Subito Ferrari contro Mercedes! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Cina, terza prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Comincia l’avventura sul tracciato di Shanghai e le domande sono le solite: ancora Ferrari vs Mercedes? Si inserirà la Red Bull? Sebastian Vettel arriva all’appuntamento cinese a punteggio pieno: due vittorie e soprattutto l’ultima impresa con la gestione degli pneumatici in Bahrein ha ...

Europa League : Lazio-Salisburgo 4-2 - semifinale vicina. Ecco tutti i RISULTATI [FOTO] : 1/35 ...

F1 - GP Australia 2018 : RISULTATI e classifica combinata delle prove libere. Mercedes davanti alla Red Bull - Ferrari comunque vicina : È la Mercedes a guidare la classifica combinata dei tempi dopo la prima giornata delle prove libere del GP d’Australia. Lewis Hamilton ha ripreso da dove aveva lasciato lo scorso anno, monopolizzando la vetta del monitor dei tempi sia al mattino che al pomeriggio. La Red Bull si è dimostrata comunque competitiva, con Max Verstappen molto vicino al tempo di Hamilton. L’olandese ha chiuso a un solo decimo, mostrando anche un ottimo ...

NBA - RISULTATI della notte : Harden trascina Houston - 13 in fila per Portland : Clippers ko : Minnesota Timberwolves-Houston Rockets 120-129 TABELLINO Il quinto successo in fila di Houston assume toni ancora più importanti se si pensa che la squadra di D'Antoni ha vinto 22 delle ultime 23 gare ...

NBA - i RISULTATI della notte : Toronto fa nove in fila - Towns e Davis trascinano Minnesota e New Orleans : Washington Wizards-Minnesota Timberwolves 111-116 TABELLINO Con due delle superstar di squadra assenti, John Wall da una parte, Jimmy Butler dall'altra, il ruolo di protagonista della serata spetta di ...

La Cina spera in RISULTATI positivi da incontro tra capi delle due Coree - : "Ci auguriamo che l'incontro tra la Corea del Sud e la Corea del Nord, così come il dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord abbia successo. Questo contribuirà al processo di denuclearizzazione ...

NBA - RISULTATI della notte : i Clippers avvicinano San Antonio - Miami distrugge Washington : L.A. Clippers-Orlando Magic 113-105 IL TABELLINO Si conclude nel migliore dei modi il periodo casalingo di sei gare consecutive allo Staples Center per i Clippers, che grazie ai 25 punti di Lou ...

NBA - i RISULTATI della notte : Anthony Davis da MVP - nona vittoria Pelicans. Lillard trascina i Blazers : Portland Trail Blazers-New York Knicks 111-87 IL TABELLINO Damian Lillard segna 37 punti con sei assist e otto triple, una per ogni vittoria messa in fila dai suoi Blazers in questo strepitoso momento ...