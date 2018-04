F1 | Gp Cina | vince Ricciardo | Bottas secondo davanti a Raikkonen Vettel solo ottavo

F1 - RISULTATI GP Cina 2018 : VINCE UN IMMENSO DANIEL RICCIARDO! KIMI E’ TERZO. DISASTRO VETTEL. : SHANGAI, 15 APRILE 2018 F1, RISULTATI GP CINA 2018 : VINCE un IMMENSO DANIEL Ricciardo. L’australiano, con grande merito suo e della strategia perfetta del box Red Bull, sfrutta una safety car per andare all’attacco di tutti e VINCEre dopo 5 sorpassi, uno dopo l’altro, da stropicciarsi gli occhi. Incredibile destino per Ricciardo rimesso in pista in extremis ieri nel Q1, dopo un guasto alla power-unit. Un Verstappen ...