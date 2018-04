F1 | GP Azerbaijan 2018 | quando si corre la prossima gara? Programma | orari e tv

Lotta - World Cup Iowa 2018 : USA profeti in patria - Azerbaijan sconfitto in finale. Sul podio anche il Giappone : Un autentico dominio a stelle strisce. Ad Iowa la World Cup 2018 parla americano grazie alla vittoria del team USA, che ha sconfitto senza mezzi termini tutte le avversarie capitate lungo il cammino, portando a casa un successo senza discussioni. Thomas Gilman, Kendric Maple, Logan Stieber. James Green, Jordan Burroughs, Kyle Dake, David Taylor, J’den Cox, Kyle Snyder e Nick Gwiazdowski hanno superato 6-4 l’Azerbaijan al termine di ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Portogallo-Azerbaijan 8-1 - lusitani devastanti e Ricardinho magico! Sfida alla Russia in semifinale : Un Portogallo semplicemente devastante all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia) nel penultimo quarto di finale degli Europei di Calcio a 5. I lusitani contro l’Azerbaijan hanno ottenuto il successo più largo della loro storia in questa competizione: un 8-1 che non ammette repliche e fa volare la formazione di Jorge Braz in semifinale dove l’8 febbraio sarà super Sfida alla Russia. Ricardinho miglior realizzatore di sempre con 21 ...

Calcio 5 - Europei 2018 : Spagna-Azerbaijan 1-0 - gli iberici conquistano il primato del girone D : Nell’ultimo confronto della fase a gironi degli Europei 2018 di Calcio a 5, all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia), la Spagna, campione d’Europa in carica, dopo aver pareggiato il primo incontro con la Francia con un pirotecnico 4-4, si è imposta 1-0 contro l’Azerbaijan nel match che valeva il primato del raggruppamento D e se la vedrà contro l’Ucraina nei quarti di finale. La formazione allenata da José Venancio ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : Portogallo e Ucraina - sfida per il primato. La Spagna vuol suonare la carica con l’Azerbaijan : Obiettivo primo posto. Destini già segnati, o quasi, per le quattro Nazionali che scenderanno in campo domani, domenica 4 febbraio, nella sesta ed ultima giornata della fase a gironi degli Europei 2018 di Calcio a 5. La sfida tra Ucraina e Portogallo sarà determinante per decidere chi fra le due compagini potrà brindare al primo posto nel gruppo C. Entrambe le squadre sono già qualificate ai quarti di finale ma l’Ucraina dovrà giocare a ...

Calcio a 5 - Europei 2018. Francia-Azerbaijan 3-5 : Bolinha scatenato! Gli azeri piazzano la cinquina e passano il turno : L’Azerbaijan è la seconda squadra già qualificata per i quarti di finale degli Europei 2018 di Calcio a 5. Gli azeri prevalgono in rimonta contro la Francia, annichilendo nella ripresa le velleità dei transalpini, ringalluzziti dal pareggio a sorpresa con la Spagna, detentrice del titolo continentale, e garantendosi con autorità il pass per la fase ad eliminazione diretta del torneo. Il ct francese Pierre Jacky si affida in avvio al ...