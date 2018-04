F1 | Classifica Mondiale piloti 2018 | Sebastian Vettel sempre sempre in vetta | Lewis

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Cina 2018 (Shanghai) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Cina 2018 a Shanghai: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Classifica MotoGp/ Mondiale Piloti - Gp Argentina 2018 : Crutchlow primo - Dovizioso insegue - Marquez penalizzato : Classifica MotoGp, il Mondiale Piloti dopo il Gp Argentina 2018 a Termas de Rio Hondo: Cal Crutchlow vince e si porta in testa precedendo Dovizioso e Zarco, senza punti Valentino Rossi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:15:00 GMT)

Classifica Mondiale Moto2 2018 : tre italiani in testa dopo il GP di Argentina! Mattia Pasini guida su Lorenzo Baldassarri e Francesco Bagnaia : Grande Italia in Moto2! dopo i primi due Gran Premi della stagione troviamo tre italiani nelle prime tre posizioni della Classifica del Mondiale. Mattia Pasini, grazie alla vittoria odierna nel GP di Argentina, sale al comando con cinque punti di vantaggio su Lorenzo Baldassarri, che diventa secondo e sei su Francesco Bagnaia, che scende invece in terza posizione. Alle loro spalle troviamo poi lo spagnolo Xavi Vierge e il portoghese Miguel ...

Classifica Mondiale costruttori F1 2018 : Ferrari in testa dopo il GP Bahrein - Rosse a +10 sulla Mercedes. : La Ferrari si conferma in testa al Mondiale costruttori di F1 al termine del GP del Bahrein, seconda prova del campionato. Il successo di Sebastian Vettel e il ritiro di Kimi Raikkonen valgono il +10 sulla Mercedes che ha piazzato Valtteri Bottas e Lewis Hamilton al secondo e al terzo posto. Classifica Mondiale costruttori F1 2018: POS TEAM PTS 1 Ferrari 65 2 MERCEDES 55 3 MCLAREN RENAULT 22 4 RED BULL RACING TAG ...

Classifica Mondiale piloti F1 : Sebastian Vettel allunga in testa - +17 su Lewis Hamilton! : Sebastian Vettel allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari ha vinto il GP del Bahrein, infilando il secondo successo consecutivo dopo quello in Australia. Ora il teutonico ha 17 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e addirittura 28 su Valtteri Bottas. Classifica Mondiale piloti ...

Classifica Mondiale Moto3 2018 dopo il GP di Argentina : Aron Canet supera Jorge Martin ed è il nuovo leader : Aron Canet è il nuovo leader del Mondiale Moto3. Lo spagnolo ha chiuso al secondo posto il GP di Argentina ma ha sfruttato l’11° posto del suo rivale, il connazionale Jorge Martin. Il pilota del Team Gresini ha infatti pagato la scelta di montare la gomma slick solo dopo il giro di ricognizione: non è bastata la rimonta fino alle porte della top-10, dal momento che il distacco accumulato era già ampiamente incolmabile. Terzo nella ...

Classifica Mondiale Motocross MXGP 2018 : Jeoffrey Herlings in testa dopo il GP del Trentino - Tony Cairoli insegue : L’olandese Jeoffrey Herlings ha vinto il GP del Trentino e si è portato al comando della Classifica del Mondiale MXGP 2018. L’orange ha ora 10 punti di vantaggio su Tony Cairoli che di fronte al proprio pubblico si è dovuto accontentare di un quarto e di un secondo posto. Di seguito la Classifica generale. Classifica Mondiale MXGP 2018: MXGP – Championship ...

Motocross - Classifica Mondiale MXGP 2018 : Antonio Cairoli in testa dopo tre GP - pari punti con Herlings : Antonio Cairoli è balzato al comando della Classifica del Mondiale MXGP 2018. Il siciliano, nove volte iridato, si è ripreso la tabella rossa grazie al doppio successo ottenuto nel GP della Comunitat Valenciana e ora condivide la prima posizione con il suo grande rivale Jeffrey Herlings. Classifica Mondiale MXGP Motocross ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea +2 su Marco Melandri dopo il Round in Thailandia : Jonathan Rea è il nuovo leader della Classifica del Mondiale 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo è balzato al comando con 2 punti di vantaggio su Marco Melandri al termine del Round in Thailandia. Classifica Mondiale 2018 Superbike:

F1 - Classifica Mondiale costruttori 2018 : Ferrari al comando dopo il GP di Australia - Vettel fa volare la Rossa : La Ferrari guida la Classifica del Mondiale costruttori 2018 di Formula Uno dopo il GP di Australia. La Rossa si è portata al comando grazie alla vittoria di Sebastian Vettel e al terzo posto di Kimi Raikkonen. Il Cavallino Rampante ora ha 18 punti di vantaggio sulla Mercedes che ha sì guadagnato il secondo posto con Lewis Hamilton ma ha sofferto con Valtteri Bottas. La Red Bull si conferma la terza forza. Di seguito la Classifica del Mondiale ...