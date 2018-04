F1 Cina | Verstappen tocca Vettel | la Ferrari perde posizioni

Cina - colpo Ricciardo! Raikkonen 3°. Vettel speronato da Verstappen : Daniel Ricciardo ha vinto il GP di Cina, terza prova del Mondiale di F.1.. L'australiano della Red Bull ha preceduto la Mercedes di Valtteri Bottas e la Ferrari di Kimi Raikkonen. Quarto posto per ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sul contatto con Verstappen non c’è nient’altro da aggiungere - gara sfortunata” : Ci si attendevano fuoco e fiamme da parte di Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Cina, soprattutto dopo quanto accaduto con Max Verstappen. Il contatto (l’ennesimo) con l’olandese lo ha (ancora una volta) danneggiato e ha fatto concludere la gara in ottava posizione al tedesco. Il quattro volte campione del mondo, tuttavia, ha preferito vivere il dopo corsa con un atteggiamento particolarmente “zen”. ...

F1 - GP Cina 2018 : Daniel Ricciardo vince la gara più pazza del decennio. Verstappen sconsiderato - sperona Vettel (8°) : Il GP di Cina sorride a Daniel Ricciardo. L’australiano è uscito trionfatore da una gara pazza, anonima nella prima parte ma totalmente rivoluzionata nella seconda grazie all’ingresso della Safety Car. Il pilota della Red Bull ha infatti rimontato dalla sesta alla prima posizione, precedendo sul podio Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Ottava posizione invece per Sebastian Vettel, già superato da Bottas dopo il pit stop, ma finito ...

F1 Cina - Verstappen tocca Vettel : la Ferrari finisce al 7° posto : SHANGAI - Al 44° giro Verstappen tocca Vettel, in quel momento terzo, nel provare a sorpassarlo. Entrambi vanno in testa coda e la Ferrari presenta danni. Verstappen riparte in quinta posizione, il ...

F1 - GP Cina 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Trionfa Daniel Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel speronato da Verstappen : Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata in archivio. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas ed a Kimi Raikkonen. Max Verstappen chiude in quarta piazza ma verrà penalizzato di 10″ per aver travolto letteralmente Vettel, superato anche da Fernando Alonso (McLaren) nel finale. Aggiorneremo poi la graduatoria. GP Cina 2018: classifica E ordine D’ARRIVO 1.Ricciardo (Renault) 2.Bottas ...

Formula 1 - Gp di Cina : contatto Verstappen-Vettel - in testa Ricciardo – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

F1 Cina - Verstappen : «Siamo qui per andare a punti e sul podio» : SHANGHAI - Tra i protagonisti della conferenza stampa che anticipa il weekend di gara in Cina c'era Max Verstappen che è tornato a parlare dell'ormai famoso duello con Lewis Hamilton a Sakhir: ' Le ...

F1 Cina - Verstappen : «Con Hamilton non credo di aver sbagliato» : SHANGHAI - C'era Max Verstappen ra i protagonisti della conferenza stampa che anticipa il weekend di gara in Cina. L'olandese è tornato a parlare dell'ormai famoso duello con Lewis Hamilton a Sakhir: '...