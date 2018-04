F1 Cina | Verstappen tocca Vettel | la Ferrari finisce al 7° posto

F1 - GP Cina 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Trionfa Daniel Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel speronato da Verstappen : Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata in archivio. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas ed a Kimi Raikkonen. Max Verstappen chiude in quarta piazza ma verrà penalizzato di 10″ per aver travolto letteralmente Vettel , superato anche da Fernando Alonso (McLaren) nel finale. Aggiorneremo poi la graduatoria. GP Cina 2018 : classifica E ordine D’ARRIVO 1. Ricciardo (Renault) 2. Bottas ...

Formula 1 - Gp di Cina : contatto Verstappen-Vettel - in testa Ricciardo – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina , terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

F1 Cina - Verstappen : «Siamo qui per andare a punti e sul podio» : SHANGHAI - Tra i protagonisti della conferenza stampa che anticipa il weekend di gara in Cina c'era Max Verstappen che è tornato a parlare dell'ormai famoso duello con Lewis Hamilton a Sakhir: ' Le ...

F1 Cina - Verstappen : «Con Hamilton non credo di aver sbagliato» : SHANGHAI - C'era Max Verstappen ra i protagonisti della conferenza stampa che anticipa il weekend di gara in Cina . L'olandese è tornato a parlare dell'ormai famoso duello con Lewis Hamilton a Sakhir: '...

Max Verstappen - F1 GP Cina 2018 : “Non cambierò il mio stile di guida. Hamilton? Semplice dare la colpa al pilota più giovane” : Max Verstappen ha parlato in conferenza stampa prima del GP di Cina. Il pilota olandese non ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, reduce da un fine settimana in Bahrein particolarmente disastroso. Max, però, non ha perso fiducia. “La macchina è molto veloce. In qualifica perdiamo un pochino a livello di velocità di punta e prestazione, ma quando questi fattori contano meno, ovvero in gara, i valori si riequilibrano. Ero ...