F1 Cina | Bottas passa in testa con la strategia

Formula 1 - Gp di Cina : sfida Bottas-Vettel - faticano Hamilton e Raikkonen – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Streaming video SKY - gara live : Vettel insegue Bottas - Raikkonen in difficoltà : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Cina 2018 Shanghai live: Streaming video, vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:12:00 GMT)

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

F1 Cina - Bottas non si scompone : «Giornata lineare» : SHANGAI - Usa poche parole misurate Valtteri Bottas al termine delle qualifiche in Cina. Per le Mercedes non è stata una giornata facile ma, per lo meno, il pilota finlandese delle Frecce d'Argento ...

F1 Cina - Bottas : «Conta domani - abbiamo capito meglio le gomme» : SHANGAI - Poca voglia di parlare anche per Valtteri Bottas, che come il compagno di squadra Hamilton ha dovuto fare i conti con i problemi di aderenza delle gomme. Per le Mercedes non è stata una ...