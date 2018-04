F1 Cina | Bottas deluso | «La gara stava andando bene | peccato»

Ricciardo-show in Cina : una vittoria leggendaria. Bottas e Raikkonen chiudono il podio : Il campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes si è piazzato quarto, mentre l'altro ferrarista Sebastian Vettel , che aveva vinto le prime due gare stagionali in Australia e Bahrain e partiva dalla ...

Daniel Ricciardo - GP Cina 2018 : “Sorpassi bellissimi - su Bottas da batticuore. Una vittoria di squadra” : Daniel Ricciardo ha vinto il GP di Cina 2018, terza prova del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha sfruttato al meglio l’ingresso della safety car e la strategia del suo team per imporsi sul circuito di Shanghai. Queste le dichiarazioni che ha lasciato ai microfoni di Sky Sport F1 al termine della gara: “Tutti i sorpassi sono stati belli. Quello con Hamilton è stato bello ma quello con Bottas per la vittoria è stato ...

F1 - pagelle GP Cina 2018 : Daniel Ricciardo a pieni voti - Vettel e Bottas sfortunati - Hamilton bocciato - Verstappen dietro la lavagna : Proseguono le emozioni in questo Mondiale 2018 di Formula Uno e anche il Gran Premio della Cina non è stato da meno. Anche oggi è successo di tutto, tra sorpassi mozzafiato, incidenti, Safety Car, e gomme che hanno inciso, e non poco. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Un podio praticamente impossibile da immaginare fino a ieri, anzi, fino a metà gara. Andiamo quindi a consegnare le pagelle ai ...

GP di Cina - vince Ricciardo davanti a Bottas. La Ferrari di Raikkonen sul podio : CRONACA DELLA GARA TRAGUARDO _ vince Ricciardo con la Red Bull davanti alla Mercedes di Bottas e alla Ferrari di Karikkonen. Quarto Hamilton, Vettel nel finale resiste all'assalto della Renault di ...

F1 - Gp Cina : vince Ricciardo - poi Bottas e Raikkonen. Vettel solo 8° - : Il tedesco della Ferrari chiude fuori dal podio dopo il contatto con Verstappen della Red Bull, penalizzato di 10 secondi. Il campione del mondo Lewis Hamilton arriva quarto

F1 - Gp Cina : vince Ricciardo - Bottas secondo davanti a Raikkonen. Vettel solo ottavo : Subito ai piedi del podio, si è classificato al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes, grazie ad una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese della Red Bull Max ...

GP di Cina - vince Ricciardo davanti a Bottas. La Ferrari di Raikkonen sul podio : TRAGUARDO _ vince Ricciardo con la Red Bull davanti alla Mercedes di Bottas e alla Ferrari di Karikkonen. Quarto Hamilton, Vettel nel finale resiste all'assalto della Renault di Hulkenberg e conserva ...

F1 - GP Cina 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Trionfa Daniel Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel speronato da Verstappen : Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata in archivio. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas ed a Kimi Raikkonen. Max Verstappen chiude in quarta piazza ma verrà penalizzato di 10″ per aver travolto letteralmente Vettel, superato anche da Fernando Alonso (McLaren) nel finale. Aggiorneremo poi la graduatoria. GP Cina 2018: classifica E ordine D’ARRIVO 1.Ricciardo (Renault) 2.Bottas ...

F1 Cina - Bottas passa in testa con la strategia : SHANGAI - Partenza decisa di Vettel che mantiene la prima posizione chiudendo Raikkonen. Dopo 25 giri di primo posto, però, Bottas della Mercedes passa in testa con un giro pazzesco giocandosi la ...

Formula 1 - Gp di Cina : sfida Bottas-Vettel - faticano Hamilton e Raikkonen – segui la diretta : Partenza regolare per il Gran Premio di Cina, terzo appuntamento della stagione di Formula 1. Vettel su Ferrari, scattato dalla pole, riesce a mantenere la prima posizione. Male Raikkonen sull’altra Rossa, che tenta subito l’attacco. Il finlandese viene scavalcato nel corso del primo giro dal connazionale Bottas (Mercedes), Verstappen (Red Bull). Hamilton sull’altra Mercedes è quinto, dietro Ricciardo sulla seconda Red Bull. Dopo ...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Streaming video SKY - gara live : Vettel insegue Bottas - Raikkonen in difficoltà : Diretta Formula 1 F1 gara Gp Cina 2018 Shanghai live: Streaming video, vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 09:12:00 GMT)

DIRETTA FORMULA 1 GP Cina 2018/ Streaming video SKY - gara live : super Bottas - è primo! Vettel beffato : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp CINA 2018 Shanghai live: Streaming video, vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo del primo Gran Premio (oggi 15 aprile)(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:42:00 GMT)

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

F1 Cina - Bottas non si scompone : «Giornata lineare» : SHANGAI - Usa poche parole misurate Valtteri Bottas al termine delle qualifiche in Cina. Per le Mercedes non è stata una giornata facile ma, per lo meno, il pilota finlandese delle Frecce d'Argento ...