Eutanasia | Papa Francesco | per i casi come quello di Alfie “dignità e cure adatte”

meteoweb.eu

: PERCHÉ IL PAPA HA PARLATO INSIEME DI VINCENT E DI ALFIE (…E DI MOLTRI ALTRI)? Perché le letture della Santa Sede… - G_Marcotullio : PERCHÉ IL PAPA HA PARLATO INSIEME DI VINCENT E DI ALFIE (…E DI MOLTRI ALTRI)? Perché le letture della Santa Sede… - spinassunta : RT @LaVeritaWeb: Il papà di #AlfieEvans non si arrende all'eutanasia. La sua diretta social rivela i blocchi della polizia per evitare la f… - CarloRollini : RT @LaVeritaWeb: Il papà di #AlfieEvans non si arrende all'eutanasia. La sua diretta social rivela i blocchi della polizia per evitare la f… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Al termine dell’Angelusè intervenuto su duedi cronaca legati al tema dell’: quelli del francese Vincent Lambert e del bimbo ingleseEvans. Il Santo Padre ha chiesto di pregare “perché ogni malato sia sempre rispettato nella sua dignità e curato in modo adatto alla sua condizione, con l’apporto concorde dei familiari, dei medici e degli altri operatori sanitari.” “Affido alla vostra preghiera le persone,Vincent Lambert, in Francia, il piccoloEvans, in Inghilterra, e altre in diversi Paesi, che vivono, a volte da lungo tempo, in stato di grave infermità, assistite medicalmente per i bisogni primari. Sono situazioni delicate, molto dolorose e complesse“., lotta per la vita del piccolo: l’ospedale vuole staccare la spina, ma i genitori si oppongono L'articolo...