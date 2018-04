Euroflora | i Parchi e i Musei di Nervi

meteoweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) Idisono un complesso storico-naturalistico di ispirazione romantica, realizzati tra XVIII e XIX secolo, dal valore inestimabile dove la tipica flora mediterranea si unisce a piante esotiche e tropicali. Sono composti da un insieme di piùcontigui appartenuti in passato a ville private: Villa Gropallo, Villa Saluzzo Serra, Villa Grimaldi Fassio e Villa Luxoro, quest’ultima non interessata dalla manifestazione. Ie le ville sono oggi di proprietà del Comune di Genova: le ville sono adibite a strutture museali, isono pubblici, liberamente fruibili e in buona parte privi di barriere architettoniche. L’intera superficie ha un’estensione di circa 9 ettari ed è collocata tra la via Aurelia e il mare nella delegazione di, a levante del centro cittadino. La collina di Sant’Ilario e gli altri rilievi, alle spalle del borgo di, ...