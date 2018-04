Esplode il ' caso portaborse' al Parlamento siciliano

Texas - pacco Esplode in deposito FedEx : una persona ferita. È il quinto caso in pochi giorni : “Ipotesi nuovo Unabomber” : Un pacco-bomba è esploso ferendo una persona in un centro di distribuzione FedEx a Schertz, nell’area di San Antonio in Texas. È il quinto caso in pochi giorni. La deflagrazione è avvenuta poco dopo la mezzanotte di lunedì nel centro di distribuzione di Schertz, come ha reso noto il Dipartimento dei vigili del fuoco di San Antonio. La persona rimasta ferita è un dipendente del corriere che non è in pericolo di vita. Si tratta dell’ultima ...