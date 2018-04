Equitazione | FEI World Cup 2018 | Elizabeth Madden trionfa a Parigi! Sul podio Devin Ryan

Equitazione - FEI World Cup 2018 : Elizabeth Madden splendida a Parigi! Due vittorie e trionfo ad un passo. Emanuele Gaudiano secondo nella prova a tempo : Elizabeth Madden mette una seria ipoteca sulla conquista della finale della FEI World Cup 2017-2018, il cui ultimo atto si terrà a Parigi domenica 15 aprile. L’amazzone statunitense ha prevalso in entrambe le prime due prove, risultando l’unica atleta in gara senza alcuna penalità sul groppone e accumulando per ora 76 punti in sella a Breitling LS. Un autentico dominio quello di cui si è resa finora protagonista la Madden, che è ...

Equitazione - FEI World Cup Parigi 2018 : francesi a caccia del trionfo nella più importante gara indoor del Salto Ostacoli - l’Italia schiera Emanuele Gaudiano : Parigi capitale dell’Equitazione tra mercoledì 11 e domenica 15 aprile per le finali della FEI World Cup 2017-2018, la gara più importante della stagione indoor del Salto Ostacoli e del Dressage. I cavalieri che si sono distinti nelle gare di qualificazione alle finali scenderanno in pista per contendersi una vittoria di grande prestigio. L’attenzione maggiore riguarderà il Salto Ostacoli, con la disputa della Longines FEI World Cup, ...

Equitazione - salto ostacoli : Alberto Zorzi tra i cinque italiani nella tappa di Samorin di FEI Nations Cup - ma salterà la finale di Coppa del Mondo : La FEI Nations Cup 2018 entrerà nel vivo fra un mese, ma per l’Italia è già tempo di scelte in vista della tappa di Samorin, valida per la prima divisione europea della Coppa delle Nazioni di Equitazione. In Slovacchia ci saranno Piergiorgio Bucci su Driandria, l’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche, il 1° aviere Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio e il caporal maggiore Alberto ...