Elena Morali | il fidanzato e Marco Ferri a Domenica Live | «Ecco la verità sulle presunte

Elena Morali non ha tradito Scintilla : la verità a Domenica Live : Domenica Live: Elena Morali non ha mai tradito Scintilla Elena Morali ha fatto delle avances a Marco Ferri? Finalmente la verità a Domenica Live. L’ex naufraga e il fidanzato Scintilla, comico di Colorado, sono stati ospiti di Barbara d’Urso nel salotto di Canale 5. Cecilia Capriotti è stata colei che ha alimentato il corna-gate facendo capire che era proprio la bionda showgirl quella che si sarebbe infatuata di Marco Ferri tanto ...

'Isola dei famosi'. A 'Verissimo' - Elena Morali ha attaccato Bianca Atzei : 'È una persona falsa'

Isola dei Famosi - Elena Morali aveva un cellulare? Alessia Marcuzzi svela la verità : Elena Morali aveva un cellulare all’Isola dei Famosi? Alessia Marcuzzi risponde alle insinuazioni di Striscia la notizia Un video mostrato da Striscia la notizia qualche settimana fa ha insinuato il dubbio nei telespettatori dell’Isola dei Famosi. Nel filmato si vede Elena Morali con qualcosa nei pantaloni, una sorta di cellulare, durante la sua permanenza in Honduras. Ma la […] L'articolo Isola dei Famosi, Elena Morali aveva ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Elena Morali piange a Verissimo : “All’Isola ho superato l’ansia” : Verissimo: Elena Morali parla della sua esperienza all’Isola Elena Morali è stata intervistata poco fa a Verissimo da Silvia Toffanin. In questa occasione la ex naufraga ha parlato sia della sua esperienza nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi e sia della sua famiglia. La conduttrice del rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 le ha poi chiesto di sua nonna, venuta a mancare il 31 Dicembre scorso. E a quel punto Elena Morali è ...