Ecco perché i big del tech ora puntano su Taiwan

GIOVANNI CIACCI CON RAIMONDO TODARO/ "Ecco perché volevo ritirarmi" (Ballando con le stelle) : GIOVANNI CIACCI sul possibile abbandono: "volevo ritirarmi perché ho paura del pubblico. Sono ansioso; odio avere gli occhi puntati addosso". (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 23:52:00 GMT)

Travaglio al Festival di Perugia : “Berlusconi? Ecco perché continuerà a comandare finché avrà vita” : B come Basta? “Salvo conficcare un paletto di frassino come ai vampiri, finché Berlusconi avrà un alito di vita continuerà a comandare”, spiega il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio a margine dell’incontro “B come Basta” per la presentazione del suo libro al Festival del Giornalismo di Perugia in un Teatro Morlacchi pieno. “I poteri occulti non sono una leggenda: lui dimostra fisicamente e quotidianamente cosa sono”, dice ...

Samsung : arriva lo smartphone privo di connessione - Ecco il perché : Il mondo della telefonia, negli ultimi anni, si è evoluto in maniera esponenziale, proponendo sempre versioni di smartphone tecnologiche, innovative e particolari. Nel mondo dei cellulari molto tecnologici le prime ad imposi sono state le aziende Apple e Samsung, le quali non hanno più volte perso occasione per farsi concorrenza. Sorprendentemente, Samsung pare abbia deciso di creare e mettere sul commercio un nuovo e insolito tipo di ...

Marco Firpo ha rischiato la vita! Ecco perchè! : I fans di Uomini e Donne Over si sono accorti da tempo che Marco Firpo non è più presente in trasmissione. E’ emerso che il cavaliere delle cinque terre ha rischiato di morire. Le foto sconvolgenti! Marco Firpo è divenuto popolare al mondo dello showbiz perchè approdato a Uomini e Donne Over. Il cavaliere delle cinque terre è giunto in studio nel momento in cui Gemma Galgani iniziava a leccarsi le ferite per la fine della storia ...

Beautiful : TAYLOR tornerà BIONDA e COL BASTONE - Ecco perché : Beautiful, anticipazioni americane: nuovo look per Hunter Tylo (TAYLOR) Realtà e fiction si mescolano nelle attuali puntate americane di Beautiful e non è certo la prima volta. Nel 2015, un grave incidente costrinse Linsey Godfrey (investita da un auto salita sul marciapiede dove l’attrice passeggiava) ad una pausa prolungata dal set, e quando la sua Caroline Spencer tornò sulla scena… era su una sedia a rotelle! Per giustificare la ...

World Press Photo - Ecco perché questa è la foto dell’anno : Il fotografo venezuelano Ronaldo Schemidt ha vinto il World Press Photo, il concorso di fotogiornalismo più importante al mondo e organizzato dal 1955. L’immagine premiata ad Amsterdam il 12 aprile, prende il suo nome dalle proteste che hanno scosso il Venezuela contro il presidente Nicolas Maduro, accusato di avere trasformato il Paese in una dittatura piegandolo a una disastrosa crisi economica, nei mesi scorsi: «Venezuela Crisis». Al ...

Astori - Ecco perché manca a tutti : Della morte di Astori ha colpito anche il cordoglio sincero del mondo del calcio per la perdita di un professionista mai sopra le righe. 'Davide era l'essenza della semplicità. Si dice che se ne ...

Se non avete ancora rivisto le impostazioni di Messenger - Ecco perché dovreste farlo : Se siamo troppo pigri per controllare le impostazioni sulla privacy di Messenger, una notifica verrà in nostro soccorso. Facebook invierà agli utenti europei un messaggio pop-up, ovvero in sovraimpressione, che chiederà loro di controllare le impostazioni sulla privacy: queste ultime vanno confermate per poter continuare ad utilizzare l'app. Che non si dica, dunque, che la creatura di Mark Zuckerberg non ci aveva ...

Ha rischiato la vita all'improvviso : Ecco perché non è più in TV! : "Marco Firpo il cavaliere di Uomini e Donne operato al cuore: ha rischiato di morire", questo si legge sul settimanale Diva e Donna che ha riportato le ultime notizie su Marco, il simpatico Over dalla chioma lunga e bionda che è entrato nel cuore del pubblico di Uomini e Donne. Sulle pagine della rivista di cronaca rosa sono state pubblicate anche delle foto in cui si vede Marco uscire dall'ospedale, con una fascia enorme intorno al torace e la ...

“Ecco perché Bianca Atzei non è dimagrita”. Isola dei Famosi - il retroscena : “Cosa succedeva lontano dalla telecamere”. Ed è proprio Filippo Nardi a spifferare tutto : Sono rimasti 5 naufraghi all’Isola dei Famosi: Amaurys Perez, Nino Formicola, Bianca Atzei, Francesca Cipriani e Jonathan Kashanian. Solo uno di loro, alla fine, conquisterà il titolo di vincitore di questa 13esima, chiacchieratissima, edizione del reality di Canale 5. Fino a pochi giorni fa si dava per scontata la vittoria di Alessia Mancini, la ‘maestrina’ di Playa Dos, ma è stata fatta fuori nel corso della ...

Isola dei famosi 2018 - Ecco perché Bianca Atzei non ha perso peso : Ha destato molta curiosità, nel corso della semifinale de L’Isola dei famosi, il fatto che Bianca Atzei non abbia perso peso durante la sua permanenza in Honduras. Invitati a guardarsi allo specchio dopo quasi 3 mesi dall’inizio del reality, i naufraghi hanno fatto i conti con la loro nuova immagine, ma la cantante non ha visto grandi cambiamenti come invece altri suoi compagni d’avventura. Zero sono infatti i chili persi da ...

Claudio - il figlio di Gigi D’Alessio nei guai! Ecco perchè! : Nuove ombre e nuovi misteri si profilano in casa di Gigi D’Alessio. Questa volta ad essere caduto nel vortice mediatico è Claudio figlio del cantante napoletano. Quali sono le accuse che gravano su di lui? Tutta la verità che non sapete! In casa di Gigi D’Alessio sembra non esserci mai pace. Qualche giorno fa infatti i figli del noto cantante partenopeo, durante un’intervista, ne hanno dette di tutti i colori contro Anna ...

Alcol : Ecco perché beviamo più di quanto dovremmo : Uno studio internazionale ha trovato un'associazione tra consumi e mortalità prematura anche entro le soglie finora considerate sicure

Stazione Spaziale : a rischio la futura presenza americana sulla ISS - Ecco perché : “Non posso rendere abbastanza l’idea di quanto i prossimi 12-18 mesi saranno cruciali per noi”. A parlare è Kathy Lueders, manager del programma voli commerciali della Nasa, che qualche giorno fa ha incontrato il comitato esplorazione umana dell’agenzia Spaziale per fare il punto sugli accordi con Boeing e SpaceX. Ne è emerso un quadro delicato, in base al quale la futura presenza americana sulla Stazione Spaziale internazionale – spiega ...