Dopo Embraco | bis con Italiaonline Calenda sposa ancora Karl Marx Le mire sulla

Embraco - sindacati Dopo incontro al Mise : ''Tre aziende interessate a rilevare fabbrica'' : Un gruppo israeliano-cinese, uno italiano e, novità di giornata, uno giapponese con stabilimenti già operativi in Italia. Sono questi i tre...

Embraco - Dopo le firme resta la voce degli operai : "L'incentivo va bene solo per chi è vicino alla pensione. Gli altri che faranno?" : Ora che le luci dei riflettori non sono più concentrate sui protagonisti della trattativa Embraco , l'azienda, i sindacati e senza dimenticare la Regione, , restano loro - in mezzo al palcoscenico - i ...

EMBRACO/ La lezione per Calenda e l’Italia Dopo i licenziamenti sospesi : I licenziamenti all’EMBRACO sono stati sospesi. La vicenda ha però molto da insegnare al Paese e anche all’attivissimo e liberista ministro Calenda. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 09:36:00 GMT)PIL E LAVORO/ Forte: l'Italia resterà ingabbiata anche nel 2018ALITALIA/ E i "consigli interessati" di Mr. Ryanair contro Lufthansa e Air France, di S. Luciano

Embraco : licenziamenti congelati per il 2018 - ma Dopo? : Salari per tutto l'anno in corso, questa la buona notizia sulla re-industrializzazione, tuttavia, nessuna certezza. Calenda: 'Siamo soddisfatti' -

Embraco - da Candy a Honeywell ecco le altre multinazionali che hanno lasciato l’Italia. Dopo aver preso fondi pubblici : Dalla Candy alla Zoppas, passando per la recente vicenda della K Flex. Sono centinaia le aziende o multinazionali con stabilimenti in Italia che, negli ultimi anni, per sfuggire a tasse e burocrazia hanno annunciato il trasferimento all’estero, anche Dopo aver ricevuto finanziamenti pubblici. Vanno in Cina, Russia, ma anche Polonia e Slovacchia. Come nel caso della Embraco, l’azienda brasiliana del gruppo Whirlpool che ha annunciato il ...

Embraco - Calenda : "Fondo anti delocalizzazione - Alitalia venduta Dopo il voto" : Alitalia sarà venduta, anche se per un'offerta concreta bisognerà aspettare marzo. A dirlo è Carlo Calenda , secondo cui la trattativa è solo 'congelata' in vista delle elezioni politiche. 'Questa ...