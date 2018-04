Domenica Live | Marco Ferri nega il bacio con Lory Del Santo | Hai raccontato una

Isola dei Famosi - Craig Warwick : la sua verità/ Scontro con Franco Terlizzi e la Capriotti a Domenica Live : Isola dei Famosi, Craig Warwick: la sua verità oggi a Domenica Live. Il sensitivo incontrerà anche Franco Terlizzi e Cecilia Capriotti dopo le dichiarazioni delle passate settimane.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:22:00 GMT)

Domenica Live : scontro tra Franco Terlizzi e Craig. Loredana Lecciso in studio : Nuovo appuntamento con Domenica LIVE, condotto da Barbara D'Urso. Si partirà con il consueto salotto dedicato al reality show. Per la prima volta in studio Craig Warwick Nel programma verrà fatto un omaggio a Isabella Bagnini, la quale negli ultimi anni, è stata spesso e volentieri ospite. L'attrice si è spenta venerdì sera, all'età di 74 anni in una clinica romana dove era ricoverata da giorni. Ritorna a parlare Loredana Lecciso parlerà in ...

Domenica Live/ Anticipazioni : Loredana Lecciso - Gerry Scotti e il ricordo di Isabella Biagini (15 aprile) : Domenica Live, Anticipazioni e ospiti di Barbara d'Urso, oggi 15 aprile 2018: Loredana Lecciso in studio dopo la rottura con Al Bano, anche Iva Zanicchi e il ricordo ad Isabella Biagini.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Domenica Live – Venticinquesima puntata del 15 aprile 2018 – Loredana Lecciso tra gli ospiti. : Nuova puntata, la Venticinquesima, con Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come […] L'articolo Domenica Live – Venticinquesima puntata del 15 ...

Loredana Lecciso/ Al Bano : “L’infarto? Anche colpa sua!” - la replica a Domenica Live? : Loredana Lecciso a Domenica Live? Possibile ospite di Barbara d'Urso per risponde in diretta alle accuse dell'ex compagno Al Bano Carrisi e le sue dichiarazioni al settimanale DiPiù.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Domenica Live - l'uomo-elfo : "I bulli mi prendevano in giro così mi sono trasformato" : L'ultima puntata di Domenica Live è stata piuttosto movimentata, tra l'ipnosi di Giucas Casella e il duro dibattito tra gli ex naufraghi dell' Isola , i telespettatori hanno avuto modo di divertirsi. ...

Nadia Rinaldi spiega perchè è sempre presente a Domenica Live e all’Isola : Isola e Domenica Live: Nadia Rinaldi spiega perchè va come ospite Nadia Rinaldi, dopo tutto quello che è successo a L’Isola dei Famosi e nel programma Domenicale condotto da Barbara d’Urso, è stata criticata da molti hater sui social. Il motivo? Le hanno chiesto semplicemente per quale motivo si ostini ad andare come ospite in quelle trasmissioni, soprattutto dopo tutto ciò che le è successo a Domenica Live. E dopo tante domande di ...

“Pugni in faccia”. Domenica Live - Lorenzo Crespi choc. Quel che succede prima dell’inizio della trasmissione di Barbara D’Urso sconvolge il pubblico e gli utenti del web. Ma come ha potuto farlo? Carmelita non si è resa conto di nulla? : Sconcerto a Domenica Live. Quel che è successo ha lasciato il pubblico (e gli utenti della rete) senza parole. Cosa è successo. Dunque l’attore Lorenzo Crespi è stato ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso (la puntata è Quella di Domenica 8 aprile) e ha incontrato dopo tanti anni il suo amico Franco Terlizzi. I due sono amici da tempo ma erano anni che non si vedevano. Crespi, per difendere il suo amico, ha preso a male parole – su ...

Domenica Live - l'uomo elfo : «Quaranta operazioni - ma sono ancora a metà strada» : Luis Padron è un ragazzo argentino di 26 anni divenuto famoso in tutto il mondo per la sua scelta di vita: ha speso decine di migliaia di euro per sottoporsi a una quarantina di interventi chirurgici ,...