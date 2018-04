Domenica Live | Craig Warwick parla del Cannagate | del rapporto tra Amaurys e Cecilia e di

Elena Morali non ha tradito Scintilla : la verità a Domenica Live : Domenica Live: Elena Morali non ha mai tradito Scintilla Elena Morali ha fatto delle avances a Marco Ferri? Finalmente la verità a Domenica Live. L’ex naufraga e il fidanzato Scintilla, comico di Colorado, sono stati ospiti di Barbara d’Urso nel salotto di Canale 5. Cecilia Capriotti è stata colei che ha alimentato il corna-gate facendo capire che era proprio la bionda showgirl quella che si sarebbe infatuata di Marco Ferri tanto ...

Domenica Live - Elena Morali e il confronto con Cecilia Capriotti sul suo rapporto con Marco Ferri all'Isola dei famosi : Elena Morali, ex naufraga dell'Isola dei famosi 2018, è stata ospite a Domenica Live insieme al fidanzato Scintilla. Il matrimonio tra i due era fissato per il 29 aprile, come mostrato nella clip in apertura all'intervista. E oggi è il 15 aprile. prosegui la letturaDomenica Live, Elena Morali e il confronto con Cecilia Capriotti sul suo rapporto con Marco Ferri all'Isola dei famosi pubblicato su Gossipblog.it 15 aprile 2018 14:50.

Marco Ferri smentisce Lory Del Santo sul bacio a Domenica Live : Lory Del Santo e Marco Ferri si sono baciati? La verità a Domenica Live La puntata di oggi di Domenica Live si è aperta con il gossip che vede protagonisti Lory Del Santo e Marco Ferri. La regista a Pomeriggio 5 aveva affermato che c’era stato un bacio insieme all’ex naufraga dell’Isola dei Famosi la notte prima del famoso weekend a Cannes: ha detto la verità? Barbara d’Urso ha voluto oggi metterli a confronto per ...

Domenica Live - Marco Ferri nega il bacio con Lory Del Santo : "Hai raccontato una bugia" : Marco Ferri è stato ospite, insieme a Domenica Live, per confrontarsi con la showgirl in merito al bacio presunto che ci sarebbe stato quando lui aveva 18 anni. A Pomeriggio 5, Lory Del Santo aveva dichiarato:prosegui la letturaDomenica Live, Marco Ferri nega il bacio con Lory Del Santo: "Hai raccontato una bugia" pubblicato su Gossipblog.it 15 aprile 2018 14:17.

Domenica Live : scontro tra Franco Terlizzi e Craig. Loredana Lecciso in studio : Nuovo appuntamento con Domenica LIVE, condotto da Barbara D'Urso. Si partirà con il consueto salotto dedicato al reality show. Per la prima volta in studio Craig Warwick Nel programma verrà fatto un omaggio a Isabella Bagnini, la quale negli ultimi anni, è stata spesso e volentieri ospite. L'attrice si è spenta venerdì sera, all'età di 74 anni in una clinica romana dove era ricoverata da giorni. Ritorna a parlare Loredana Lecciso parlerà in ...

Domenica Live – Venticinquesima puntata del 15 aprile 2018 – Loredana Lecciso tra gli ospiti. : Nuova puntata, la Venticinquesima, con Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come […] L'articolo Domenica Live – Venticinquesima puntata del 15 ...

Isabella Biagini è morta : il ricordo domani a Domenica Live? : Domenica Live: morta Isabella Biagini a 74 anni Isabella Biagini è morta. Difatti la popolare attrice e showgirl, come riportato da Il Messaggero, è venuta a mancare stamattina alle 8.52 nella clinica Antea Hospice al Santa Maria della Pietà a Roma. La donna è stata ricoverata in clinica circa un mese fa, dove ha seguito in queste settimane cure paliative. A Novembre circa la donna è stata colpita da un’improvvisa ischemia. Da quel momento ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : Barbara D'Urso e Loredana Lecciso Barbara D’Urso qualche indizio l’ha dato. DavideMaggio.it può togliervi ogni dubbio. Per la prossima puntata di Domenica Live è in arrivo uno scoop coi fiocchi. Ad accomodarsi nel salotto della conduttrice partenopea ci sarà una delle protagoniste del gossip del momento (e degli ultimi 15 anni!). Nel dì festivo di Canale 5 farà capolino Loredana Lecciso. Nella settimana calda per il triangolo ...