DIRETTA Amstel Gold Race 2018 streaming video e tv | gli inseguitori recuperano qualcosa

LIVE Amstel Gold Race 2018 in DIRETTA : Colbrelli e Ulissi le punte dell’Italia in una corsa con tanti favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ Amstel Gold Race 2018 , prima delle tre Classiche delle Ardenne. Oltre 260 chilometri ricchi di strappi, con un finale rinnovato lo scorso anno che potrebbe regalare grande spettacolo già lontano dal traguardo, con l’ultimo passaggio sul Cauberg posto a poco meno di 20 chilometri dalla conclusione. Anche per questo, pronostico apertissimo: dal quattro volte vincitore Philippe Gilbert ad un ...

Amstel Gold Race 2018 : percorso - altimetria e DIRETTA tv Video : Dopo aver assistito al Giro delle Fiandre, vinto da Niki Terpstra, avremo modo di goderci la Parigi-Roubaix nel weekend [Video], dopodiché tocchera' al trittico delle Ardenne. Ci si spostera' nella provincia del Limburgo, in Olanda, per l’Amstel Gold Race. L’appuntamento con la 53ª edizione sara' fissato per domenica 15 aprile 2018. L’anno scorse vinse #Philippe Gilbert, alla sua quarta affermazione in questa corsa di #Ciclismo. Il belga del ...