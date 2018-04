Di Maio | “Stiamo studiando obiettivi comuni con Lega e Pd | a loro proponiamo contratto

ilfattoquotidiano

: RT @Andyphone: @Storace @beppe_grillo @berlusconi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @luigidimaio @angealfa @irenestorti1 @Rugantino4 @marisaL… - Irene25611878 : RT @Andyphone: @Storace @beppe_grillo @berlusconi @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @luigidimaio @angealfa @irenestorti1 @Rugantino4 @marisaL… - stemar9288 : RT @PensieroDem_: @AnnaAscani La politica è come la vita, fatta di giorni che non significano niente e di parole che significano tutto, com… - annamaria_ff : RT @democratica_web: Cosa sognavamo per la sinistra e a cosa stiamo assistendo. Leggi su #democratica -

(Di domenica 15 aprile 2018) “Voglio che sappiate che il M5s è al lavoro per un governo che dia risposte, chi si ostina a proporre un centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno al Paese”. Lo afferma il capo politico del M5s Luigi Diarrivando al Vinitaly (leggi l’articolo)e aggiungendo di avere fiducia nel Capo dello Stato. E ancora: “Noi non siamo fermi, lavoriamo per undi governo sui temi, per capire glitra il programma del M5S e quelli dellae del Pd. L’ipotesi di un governo del cambiamento laanche al Pd, io voglio fare un appello al senso pratico a tutti, non ci si può fermare e bloccarsi sulle logiche politiche”. E sull’ipotesi di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Elisabetta Casellati aggiunge: “Questo lo decide il presidente” L'articolo Di: ...