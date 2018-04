Di Maio | Nostra proposta anche al Pd

Silvio Berlusconi risponde a tono al veto imposto da Luigi Di Maio : "Al Colle ribadiremo la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle" : Se vogliono la guerra, allora guerra sia. Riunito a Palazzo Grazioli lo stato maggiore di Forza Italia in vista dell'appuntamento di domattina al Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi decide di risponde re a tono al veto imposto da Luigi Di Maio sulla sua persona. "Andremo al Colle a ribadire la nostra totale incompatibilità con il Movimento 5 Stelle", dice il leader di fronte ai fedelissimi.Una linea di fermezza, sostenuta da ...

Di Maio : “Presidenza della Camera sarà nostra - lì ci sono più vitalizi da tagliare” : Luigi Di Maio ribadisce l'intenzione di guadagnare la presidenza della Camera da affidare a un esponente del Movimento 5 Stelle, probabilmente Roberto Fico. La Lega punta invece al Senato con Bongiorno e Borgonzoni. Il 23 marzo le Camere si riuniranno per l'elezione dei rispettivi presidenti, ma i giochi sembrano tutt'altro che chiusi.Continua a leggere

Luigi Di Maio - la figuraccia della senatrice Simona Nocerino - eletta con 57 voti : 'È la nostra idea di democrazia' : 'Mi sento emozionata come al primo giorno di scuola', ha subito commentato la neo senatrice del Movimento Cinque Stelle Simona Nocerino , eletta in Lombardia. Tra i primissimi parlamentari grillini a ...

M5S - DI Maio ‘REINTEGRA’ EMANUELE DESSÌ TRA SENATORI/ La risposta a Grillo : “la nostra forza è adattarci” : M5d, Di MAIO ai SENATORI M5s "risponde" a Beppe Grillo , "ci adattiamo sempre". EMANUELE DESSÌ reintegrato, forse, per problemi di numeri a Palazzo Madama: scoppia la bufera(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:55:00 GMT)

PD - ORFINI : “GOVERNO CON M5S? LA NOSTRA FINE”/ “L'alleanza con Di Maio non esiste in natura” : Matteo ORFINI, l'alleanza con M5s sarebbe la fine del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale". Domani la Direzione dem(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:45:00 GMT)