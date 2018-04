: Caro @luigidimaio, non è che temi il potere e non sei in grado di governare? - di @ferrarailgrasso - ilfoglio_it : Caro @luigidimaio, non è che temi il potere e non sei in grado di governare? - di @ferrarailgrasso - Agenzia_Ansa : Salvini: 'Nessun incontro con Di Maio e non l'ho sentito'. E sottolinea: 'Io resterò fino alla chiusura dei cancell… - repubblica : Salvini: 'Di Maio si sforzi a fare qualcosa di più. Io sono pronto e non dico no a nessuno' [news aggiornata alle 1… -

"Non sono disposto a tutto pur di andare al governo". Così a Udine il leader M5S Di. In Germania -aggiunge- quando non si riesce a fare un governo la prima forza politica si mette di fronte ai cittadini e dice 'noi siamo diversi non andiamo d'accordo con' ma si mettono poi a parlare con gli altri sulle cose da fare insieme. Io però non posso pensare di fare un governo con Berlusconi, non ci avete votato per questo".(Di domenica 15 aprile 2018)