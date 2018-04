Di Maio : non a tutti i costi io premier : 22.23 "Non sono disposto a tutto pur di andare al governo". Così a Udine il leader M5S Di Maio. In Germania -aggiunge- quando non si riesce a fare un governo la prima forza politica si mette di fronte ai cittadini e dice 'noi siamo diversi non andiamo d'accordo con tutti' ma si mettono poi a parlare con gli altri sulle cose da fare insieme. Io però non posso pensare di fare un governo con Berlusconi, non ci avete votato per questo".

Salvini-Di Maio - il vino non fa miracoli : Alle 16:45, subito dopo una breve telefonata, una ragazza dello staff di Salvini si rivolge a lui: "Matteo, Di Maio è andato via". E il leader della Lega, che ha appena finito di sorseggiare un altro bicchiere di vino, questa volta piemontese, esclama: "No, no, che peccato". È ironico, in maniche di camicia sudata per la lunga giornata trascorsa a girare tra un padiglione e l'altro del Vinitaly, il salone internazionale del vino.Se ...

Di Maio a Vinitaly : "Serve fare presto il governo - non c'e solo la Lega ma anche il Pd" : Luigi Di Maio, in visita al Vinitaly di Verona non ha potuto evitare di rispondere alle domande sulla futura formazione di un nuovo esecutivo: "Voglio dirvi che la questione del governo è per noi ...

Salvini : 'Di Maio non aiuta'. E brinda con vino scaduto a M5s-Pd : Veneto, 15 apr. , askanews, 'Anche Di Maio, se continua a dire io, io, io o nessuno, non aiuta. Magari un bicchiere di rosso può servirgli'. Lo ha detto il segretario leghista, che ha commentato così ...

Di Maio a Vinitaly nella ressa di telecamere - il fotografo se la prende : “Questi delle televisioni sono dei maiali”. E il leader M5s non ci sta : Dopo una prima, breve intervista (guarda il video) con alcuni giornalisti prima di entrare a Vinitaly, il capo politico del M5s Luigi Di Maio si trova ad affrontare il muro di telecamere che lo attendeva all’ingresso della manifestazione alla fiera di Verona. “Devo fare una foto, non sono riuscito a fare un ca..”, si lamenta un fotografo, indispettito dalla ressa di microfoni e telecamere che si è subito stretta intorno a Di ...

Salvini a Vinitaly non risponde a Di Maio : 'parlo solo di vino' : Verona, 15 apr. , askanews, Il leader della Matteo Salvini non ha voluto replicare alle dichiarazioni di Luigi Di Maio di oggi pomeriggio al Vinitaly secondo cui chi si ostina a proporre un ...

Salvini : Di Maio deve fare di più. La replica : centrodestra unito ipotesi non percorribile : Sono imprese straordinarie che si sono affermate da sole nel mondo, finora nonostante i governi italiani. Pensiamo cosa potrebbero fare ora con un governo di centrodestra con cui fare squadra". "Se c'...

Nessun incontro Salvini-Di Maio a Vinitaly. Il leader leghista : “Gli offro un bicchiere di vino - ma non oggi” : Matteo Salvini. Maurizio Martina. Giorgia Meloni. Il presidente del Senato, Casellati. E poi nel primo pomeriggio, Luigi Di Maio....

Salvini e Di Maio non si incontrano a Vinitaly. Il leghista : 'Gli offro un bicchiere - ma non oggi' : ... 'Spero che ci sia un governo in carica il prima possibile guidato dalla Lega per difendere il Made in Italy in tutto il mondo'. Salvini ha glissato su Berlusconi - 'oggi non c'è spazio per la ...

Di Maio ridimensiona Friuli Venezia Giulia e Molise : "I risultati del voto in queste Regioni non possono influenzare le vicende nazionali" : "Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più Regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui non c'è nessuno di questi 3 casi. E quindi i risultati elettorali del Friuli Venezia Giulia, come anche quelli del Molise, non possono avere una concreta influenza sulle vicende nazionali". Lo sostiene il leader M5s, Luigi Di Maio, sul blog delle ...

Alla base M5s non piacciono i 'discorsi da democristiano' di Luigi Di Maio : La base M5s contro Luigi Di Maio e i suoi "discorsi da democristiano". La polemica monta sul web dopo le dichiarazioni del leader 5 Stelle a proposito della crisi in Siria dopo gli attacchi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Di Maio, ieri mattina, ha espresso preoccupazione e si è augurato che "l'attacco di oggi resti un'azione limitata e circoscritta e non rappresenti invece l'inizio di una nuova ...

Salvini 'Di Maio si sforzi a fare qualcosa di più. Io sono pronto e non dico no a nessuno' : Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini , presente all'inaugurazione a Verona della 52.ma edizione del Vinitaly. Dopo aver precisato che non ci sarebbero stati incontri con il ...