Di Maio e Salvini volano nei sondaggi | i loro partiti adesso sommati arrivano al 55%

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini nel duello a distanza al Vinitaly : L'unico incontro è stato con un bicchiere di 'Di Majo Norante', spumante brut dell'omonima cantina molisana, ottenuto da vitigni Falanghina Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono rimasti tre ore sotto gli stessi padiglioni del Vinitaly senza incrociarsi nemmeno. Non che un incontro fosse stato concordato, anzi i due protagonisti avevano chiarito sin dal loro arrivo che non vi sarebbe stato faccia a faccia, ma intorno ...

Salvini : “Di Maio torni sulla Terra così parliamo di programmi. Il Pd? Berlusconi me lo ha chiesto e gli ho risposto di no” : Vede M5s e Pd che cominciano a parlarsi da lontano e allora rilancia: “Di Maio torni sulla Terra: ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro, pensioni e si parte”. Giura fedeltà alla coalizione di centrodestra per rispetto agli elettori, ma svela che Berlusconi gli ha chiesto di fare un governo con il Pd “ma io gli ho risposto ‘non pensarci neanche”. Dice sì a Casellati, a Fico, a un terzo nome qualsiasi a patto che ...

Vittorio Feltri : 'Luigi Di Maio vuole un contratto alla tedesca ma scorda di essere napoletano. E Matteo Salvini...' : ... ma non impedì a Bettino - pur con un bottino di voti nettamente inferiore a quello di Matteo - di diventare presidente del Consiglio per anni e di essere un protagonista sulla scena politica dei ...

Ora Salvini sferza Di Maio : "Torni sulla terra e si parte" : "Io sto quasi perdendo la pazienza: o si fa questo governo o si torna a votare". Mentre il Pd tenta un timido approccio con il Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini torna a sferzare Luigi Di Maio invitandolo a fare un passo indietro per riuscire a formare il governo. "Tutti devono rinunciare a qualcosa - spiega a Dimartedì - io potrei anche dire 'faccio io il premier o si va tutti a casa' e invece non ho questa presunzione. Se c'è qualcuno migliore ...

Salvini sul dialogo Pd-M5s 'Di Maio torni sulla terra - e si parte. Casellati Può fare un buon lavoro' : 'Se Berlusconi e Di Maio continuano a litigare è un problema loro, ma così facendo si ritorna al voto'. Il leader leghista Matteo Salvini prende atto che lo stallo, nelle trattative tra centrodestra e ...

Casellati esploratrice? Salvini dice sì - Di Maio tace - per ora - : Ultime mosse in vista delle nuove comunicazioni del capo dello Stato su un possibile incarico per la formazione di un governo che dovrebbero arrivare in settimana. Matteo Salvini questa mattina non ha ...

Salvini e Di Maio si tirano indietro - Casellati in pole per l'incarico : ROMA Matteo Salvini ha fatto nuovamente sapere di non essere interessato a ricevere un incarico esplorativo da Sergio Mattarella. Aprendo all?ipotesi di un nome terzo, il leader della Lega non...

