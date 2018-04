DI MAIO E SALVINI AL VINITALY Governo | M5s “Centrodestra unito dannoso | proposta a Pd”

Salvini : "Uno Sforzato per Di MAIO Serve che faccia qualcosina di più" Il M5S : "Centrodestra unito danno" : Che bicchiere offrirei a Di Maio? "Uno Sforzato della Valtellina perche' si deve sforzare a fare qualcosa di piu’”. Dopo un bagno di folla al Vinitaly, il leader della Lega Matteo Salvini si lascia è andare a un paio di battute sullo stato delle trattativ Segui su affaritaliani.it

Salvini a Vinitaly : “Di MAIO deve fare di più”. La replica : il centrodestra è dannoso : Nessun brindisi, anzi. Il giro tra i padiglioni di Vinitaly per celebrare il successo di uno dei settori trainanti dell’export del Made in Italy di Matteo Salvini e Luigi di Maio e’ servito a consolidare le trincee da cui si sta combattendo una guerra di posizione per la formazione del nuovo governo. In mattinata è stato il leader della Lega ad inv...

Salvini : "Io sono pronto. Di MAIO si sforzi a fare qualcosa di più" : Come annunciato ieri nel corso di una diretta Facebook, durante la quale ha parlato della situazione italiana ed anche del raid in Siria, Matteo Salvini oggi si è presentato in visita al Vinitaly di Verona. Nel giorno dell'inaugurazione della 52esima edizione della manifestazione dedicata a vini e distillati, Salvini è stato accolto da un bagno di folla, oltreché, ovviamente, da un nutrito gruppo di cronisti.Salvini ha ovviamente parlato ...

Salvini al Vinitaly : ‘A Di MAIO offro uno Sforzato - per fare di più’. E sul governo autorevole ipotizzato da Berlusconi : ‘Mai’ : C’è un bicchiere di passito ad accompagnare le trattative per il governo nella giornata inaugurale del Vinitaly a Verona. Uno Sforzato, colore rosso rubino, prodotto nella zona di Sondrio in Valtellina. Lo ha offerto Matteo Salvini a Luigi Di Maio, metaforicamente, “perché si deve sforzare a fare qualcosa di più”. E se il leader della Lega tende ancora una mano al capo politico del M5s, nel frattempo palesa l’ennesima ...