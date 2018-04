: #News #Di Maio: danni col Centrodestra unito - CybFeed : #News #Di Maio: danni col Centrodestra unito - AbatediTheleme : Da Consolo, consulente giuridico di Alfano, al prof. Della Cananea, che 'vive ' in casa dei Mattarella e dei Napoli… - m_occammamt : @CarloCalenda Le bombe in Siria ci stanno da anni (e molte sono made in Italy). Detto tra noi: all'Italia fa più da… -

"Il M5S è al lavoro per un governo che dia risposte, chi si ostina a proporre unpropone una strada non percorribile e che può fare anche danno". Così il leader M5S Di, che sottolinea "le divisioni" interne alla coalizione Lega-FI-FdI,"come si è visto dalle immagini al Quirinale". "Lavoriamo per un programma di governo sui temi", ribadisce. "Proponiamo anche al Pd l'ipotesi di un governo del cambiamento. Faccio un appello al senso pratico a tutti, a non bloccarsi sulle logiche politiche", dice Di..(Di domenica 15 aprile 2018)