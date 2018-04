Di Maio a Salvini | chi insiste con centrodestra unito fa danno a Paese

SALVINI E DI Maio SI EVITANO AL VINITALY/ Governo : presto possibile incontro tra Lega e M5S : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:18:00 GMT)

Di Maio : 'Salvini scelga tra rivoluzione o restaurazione' : Salvini "deve scegliere la rivoluzione o la restaurazione restando con Berlusconi". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, nel corso di un comizio a Udine. "Non permettete a nessuno di ...

Salvini a Vinitaly : «Di Maio deve fare di più». La replica : il centrodestra è dannoso | : La guida del Carroccio fra gli stand della fiera a Verona: «Un governo il prima possibile. Anche per difendere il made in Italy nel mondo». Il leader M5S atteso nel pomeriggio

Salvini e Di Maio distanti. Il leghista : 'si sforzi di fare di più'. La replica : 'centrodestra dannoso' : I due leader si sfiorano ma non si incontrano al Vinitaly di Verona. Il candidato premier dei Cinquestelle richiama ad un senso di responsabilità e guarda al Pd -

Di Maio e Salvini volano nei sondaggi : i loro partiti adesso sommati arrivano al 55% : Lo stallo delle settimane post voto sembrano rafforzare i partiti vincitori, a discapito dei partiti che hanno raccolto meno preferenze. Secondo un sondaggio Ixé per Huffington Post Italia "il 4 marzo Lega e M5S sommati arrivavano al 50%, oggi sono al 55%; PD e Forza Italia insieme raggiungevano il 32,7% oggi non arrivano al 29%". Ma sale anche la fiducia verso i leader dei partiti più premiati durante l'ultima ...

Salvini-Di Maio - il vino non fa miracoli : Alle 16:45, subito dopo una breve telefonata, una ragazza dello staff di Salvini si rivolge a lui: "Matteo, Di Maio è andato via". E il leader della Lega, che ha appena finito di sorseggiare un altro bicchiere di vino, questa volta piemontese, esclama: "No, no, che peccato". È ironico, in maniche di camicia sudata per la lunga giornata trascorsa a girare tra un padiglione e l'altro del Vinitaly, il salone internazionale del vino.Se ...

Di Maio : “Accordo con il centrodestra? Farebbe il male del Paese”. Salvini : “M5S si sforzi un po’” : Prosegue la situazione di stallo istituzionale: Di Maio rifiuta categoricamente qualsiasi dialogo con il centrodestra unito e ribadisce di voler parlare solamente con la Lega, o in alternativa con il Pd, mentre Salvini sembra non aver alcuna intenzione di rinnegare il leader di Forza Italia.Continua a leggere

Sondaggi - M5s e Lega impennano dopo il voto : boom fiducia personale per Salvini e Di Maio. Il Pd in caduta libera : è al 16% : Il trionfo elettorale non ha fatto bene solo ai partiti vincenti, M5s e Lega, ma anche ai loro leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ritenuti sempre più affidabili dall’elettorato. A confermarlo – sul lungo periodo dal 4 marzo a oggi – è il Sondaggio dell’istituto Ixè. E questo succede mentre i partiti tradizionali, nello stesso mese successivo alle elezioni, continuano a perdere consensi fino a cifre per certi versi ...

Governo - Di Maio : 'No al centrodestra unito - proposta anche per il Pd'. Salvini : 'Il leader grillino è uno sforzato' : E ha avvertito: 'oggi non c'è spazio per la politica'. Quindi il leader della Lega si è avviato al padiglione dell'Emilia-Romagna. 'Voglio che sappiate che il Movimento Cinque Stelle è al lavoro per ...

Vinitaly - Salvini e Di Maio tra brindisi e frecciate incrociate : Un Vinitaly in salsa politica, quello che si è inaugurato oggi a Verona, con tanto di frecciate lanciate a distanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il leader a 5 stelle insiste nel chiudere la porta in faccia al ...

Salvini a Vinitaly : «A Di Maio offro un vino Sforzato : dovrebbe fare di più» - e lui : «Chi si ostina con centrodestra unito fa danno al Paese» : Il leader della Lega risponde così a chi gli chiede che vino offrirebbe a Luigi Di Maio del M5S. A Berlusconi, invece, offrirebbe «una Fanta. Non è buona ma è tanta»

'Per Di Maio vino scaduto prodotto in Romania' - Salvini - : Roma, 15 apr. , askanews, 'Anche Di Maio, se continua a dire io, io, io o nessuno, non aiuta. Magari un bicchiere di rosso può servirgli'. Lo ha detto il segretario leghista, che ha commentato così l'...