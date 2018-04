Di Francesco | Partita sporca | abbiamo sofferto

Peres : 'Col Barça la partita dell'anno - ma serve coraggio. Di Francesco fa di tutto per non pensarci' : Sarà il portiere più importante del mondo. Sarà lui il titolare del Brasile per il momento che sta vivendo. Lavora tanto, sta dimostrando di essere forte partita dopo partita . Avete paura che vada ...

DIRETTA/ Roma-Torino - risultato finale 3-0 - : partita a due facce per Di Francesco e Mazzarri : DIRETTA Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che apre la 28giornata di Serie A.

ROMA - DI Francesco/ "Champions League? Ragioniamo partita dopo partita. Ora pensiamo allo Shakhtar" : ROMA, parla Di FRANCESCO: “Florenzi non è disponibile, per Under devo ancora decidere”. Il tecnico del club giallorosso ha parlato in conferenza stampa in vista dello Shakhtar(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:54:00 GMT)