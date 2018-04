Derby senza reti | Lazio in 10 | due legni per la Roma

Milan-Inter - Gattuso suona la carica/ "Per il Derby voglio in campo undici avvelenati senza alibi..." : Gennaro Gattuso suona la carica in vista del derby che il suo Milan giocherà contro l'Inter: per portare avanti il sogno Champions, Ringhio ha chiesto di vedere in campo " undici avvelenati "(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Cosenza-Reggina - grande attesa per il Derby : il tecnico Braglia è l’uomo in più - gli amaranto nel destino : Si gioca una giornata importante per il campionato di Serie C, grande attesa per il derby della Calabria, in campo Cosenza e Reggina. Percorso completamente opposto per le due squadre, gli amaranto stanno disputando una stagione di sofferenza mentre la squadra di Braglia, dopo un inizio difficile sta entusiasmando con grandi prestazioni e punta ad essere protagonista ai playoff. La squadra di Maurizi ad oggi sarebbe salva e non perde da 5 ...